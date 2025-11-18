18 de noviembre de 2025 - 12:38

Ni Tini ni Emilia: la sorpresiva telonera argentina de Shakira en sus tres estadios de Vélez

La artista local tendrá la oportunidad de tocar sus temas para el público de la colombiana el 8, 9 y 11 de diciembre.

Confirmaron la telonera de Shakira, una joven cantante argentina.

Confirmaron la telonera de Shakira, una joven cantante argentina.

Foto:

gentileza
Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

Leé además

Shakira junto a sus hijos en la premiere de Zootopia 2, habló de su vínculo y sobre el Super Bowl.

Los looks de Shakira y sus hijos en el estreno de "Zootopia 2": qué hacen en la película de Disney

Por Redacción Espectáculos
Entradas para Shakira en Córdoba 2025: precios y dónde comprarlas

Entradas para Shakira en Córdoba 2025: precios y venta general

Por Redacción Espectáculos

Ángela Torres será la telonera de Shakira en Vélez

“Voy a telonear a Shakira en Vélez”, confirmó Ángela Torres en “Nadie dice nada”, el programa principal de Luzu.

La joven, que se sumó este año al staff oficial de Nico Occhiato, no para de sumar buenas noticias a su carrera musical, que repuntó con “Favorita”, el tema que lanzó en pleno triángulo amoroso entre ella, Rusherking y la China Suárez.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/_angeladata/status/1990792046265930238?s=20&partner=&hide_thread=false

La colombiana regresará con su tour “Las mujeres no lloran” a solo nueve meses de haber tocado en el país. Estará en Buenos Aires, en el estadio Vélez, el 8, 9 y 11 de diciembre, donde la nieta de “Lolita” Torres tendrá la oportunidad de lucir su música.

Además, Shakira tiene un cuarto show para el mes próximo en el país: el 14 de diciembre en Córdoba, en el estadio Mario Alberto Kempes

Su regreso al país se da, en parte, por el éxito de sus shows y, además, por su cercano vínculo con su expareja y actual productor, Antonito De la Rúa.

Si bien en un principio se rumoreó que habían regresado, hace unos meses el hijo del expresidente argentino mostró a su novia brasileña y rompió la ilusión de lo que parece no ser más que una buena amistad.

¿Quién oficiará de telonero de Shakira en Córdoba?

Carli Jiménez, vocero y productor local de Universo Jiménez, es uno de los encargados de que el show de Shakira en Córdoba sea una realidad. Y aunque se rumoreó que su padre, “La Mona”, oficiaría de telonero, esa posibilidad está casi descartada.

El crossover que nadie se veía venir Shakira y... "La Mona".
El crossover que nadie se veía venir Shakira y...

El crossover que nadie se veía venir Shakira y... "La Mona".

Sobre “La Mona”, dijo que no lo ve de telonero, pero que, si lo invitan, tal vez se anime “a cantar un tema”. Más allá de esa insinuación, no quiso adelantar quién abrirá el recital de “La Loba”.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Los pedidos de Shakira para su show en Córdoba y una posible estadía turística.

Las inusuales exigencias de Shakira para cantar en Córdoba y un "colapso" que entusiasma

Por Redacción Espectáculos
aseguran que habra un cuarto show de shakira en argentina: cuando y en que provincia

Aseguran que habrá un cuarto show de Shakira en Argentina: cuándo y en qué provincia

Por Redacción Espectáculos
Disney presentó la versión live-action de Moana pero no gustó en redes.

Disney mostró el tráiler de "Moana" live-action y "parece IA barata"

Por Redacción Espectáculos
Dislexia: Pampita habló en OLGA sobre las tres condiciones que condicionan su cotidianidad.

Las tres condiciones médicas que afectan a Pampita en su día a día y pocos conocían

Por Redacción Espectáculos