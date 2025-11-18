Ni Tini ni Emilia: la sorpresiva telonera argentina de Shakira en sus tres estadios de Vélez

Los looks de Shakira y sus hijos en el estreno de "Zootopia 2": qué hacen en la película de Disney

“Voy a telonear a Shakira en Vélez”, confirmó Ángela Torres en “Nadie dice nada” , el programa principal de Luzu.

La joven, que se sumó este año al staff oficial de Nico Occhiato, no para de sumar buenas noticias a su carrera musical, que repuntó con “Favorita”, el tema que lanzó en pleno triángulo amoroso entre ella, Rusherking y la China Suárez.

La colombiana regresará con su tour “Las mujeres no lloran” a solo nueve meses de haber tocado en el país. Estará en Buenos Aires, en el estadio Vélez, el 8, 9 y 11 de diciembre , donde la nieta de “Lolita” Torres tendrá la oportunidad de lucir su música.

Ángela Torres será telonera de SHAKIRA en los 3 Estadios Vélez que hará en Diciembre. pic.twitter.com/QpYBLSODxI

Además, Shakira tiene un cuarto show para el mes próximo en el país: el 14 de diciembre en Córdoba, en el estadio Mario Alberto Kempes

Su regreso al país se da, en parte, por el éxito de sus shows y, además, por su cercano vínculo con su expareja y actual productor, Antonito De la Rúa.

Si bien en un principio se rumoreó que habían regresado, hace unos meses el hijo del expresidente argentino mostró a su novia brasileña y rompió la ilusión de lo que parece no ser más que una buena amistad.

¿Quién oficiará de telonero de Shakira en Córdoba?

Carli Jiménez, vocero y productor local de Universo Jiménez, es uno de los encargados de que el show de Shakira en Córdoba sea una realidad. Y aunque se rumoreó que su padre, “La Mona”, oficiaría de telonero, esa posibilidad está casi descartada.

El crossover que nadie se veía venir Shakira y... "La Mona". El crossover que nadie se veía venir Shakira y... "La Mona". gentileza

Sobre “La Mona”, dijo que no lo ve de telonero, pero que, si lo invitan, tal vez se anime “a cantar un tema”. Más allá de esa insinuación, no quiso adelantar quién abrirá el recital de “La Loba”.