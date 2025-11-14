14 de noviembre de 2025 - 08:36

Nuevo link de entradas para Shakira en Córdoba 2025: precios y dónde comprar

La cantante colombiana cierra su gira en el estadio Mario Alberto Kempes, antes de partir a Europa y Asia en 2026. Por el éxito, se adelantó la venta general de entradas.

Entradas para Shakira en Córdoba 2025: precios y dónde comprarlas

Entradas para Shakira en Córdoba 2025: precios y dónde comprarlas

Foto:

Gentileza
Shakira en Córdoba: 14 de diciembre de 2025

Shakira en Córdoba: 14 de diciembre de 2025

Foto:

Fenix
Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

La cantante colombiana Shakira emocionó a Argentina al anunciar su sexta y última fecha del 2025 en Córdoba, provincia que no visitaba desde 2011. Las entradas ya están a la venta con todo medio de pago.

Leé además

Shakira volvió a cantar Día de enero y se la dedicó a Antonio de la Rúa: Está para siempre

Shakira volvió a cantar "Día de enero" y se la dedicó a Antonio de la Rúa: "Para siempre"

Por Redacción Espectáculos
Qué canciones cantará Shakira en Argentina 2025

Estas son las 30 canciones que Shakira cantará en su gira por Argentina 2025

Por Redacción Espectáculos

El show de la artista será en el estadio Mario Alberto Kempes el domingo 14 de diciembre en el marco de "Las mujeres ya no lloran World Tour", la gira más taquillera de una latinoamericana con más de 327 millones de dólares en 64 de sus 83 conciertos programados este año en toda América.

Shakira en Córdoba: 14 de diciembre de 2025
Shakira en Córdoba: 14 de diciembre de 2025

Shakira en Córdoba: 14 de diciembre de 2025

La última parada, después de tres recitales en el estadio de Vélez el 8, 9 y 11 de diciembre, será en Córdoba. El año que viene, Shakira continuará su periplo por Europa y Asia.

El concierto en Córdoba se anunció esta semana de manera sorpresiva por la productora de Carli Jiménez, hijo de La Mona, y Fénix Entertainment Group. Según estiman desde la producción, costó 6 millones de dólares y se espera que inyecte a la provincia unos 55 millones de dólares, entre turismo, hospedaje, gastronomía y consumo, a partir de la movilización de unos 50.000 espectadores.

Dónde comprar entradas para Shakira en Córdoba 2025

Para Shakira en el estadio Kempes, la preventa de entradas para clientes Bancor inició el jueves 13 de noviembre a las 18.00 y se agotó en minutos.

Por el éxito, la venta general para todo medio de pago se adelantó a las 10 de la mañana el viernes 14 de noviembre: el enlace es universotickets.com (clic).

Shakira en vivo: Las mujeres ya no lloran World Tour
Shakira en vivo: Las mujeres ya no lloran World Tour

Shakira en vivo: Las mujeres ya no lloran World Tour

Precios de entradas para Shakira en Córdoba en 2025

  • Campo general $150.000 + service charge
  • Popular Artime $150.000 + service charge
  • Plateas bajas numeradas $270.000 + service charge
  • Plateas altas sin numerar $180.000 + service charge
  • Campo Vip Ardiles - Gasparini $300.000 + service charge
Shakira en Córdoba 2025: ubicaciones y precios de entradas en el estadio Kempes
Shakira en Córdoba 2025: ubicaciones y precios de entradas en el estadio Kempes

Shakira en Córdoba 2025: ubicaciones y precios de entradas en el estadio Kempes

Cómo será el show de Shakira en Córdoba el 14 de diciembre de 2025

Como en los dos recitales de marzo en el Campo Argentino de Polo, Shakira celebrará los 30 años de su álbum “Pies descalzos” y los 20 de "Fijación Oral Vol. 1" y "Oral Fixation Vol. 2". De hecho, la publicidad de las nuevas fechas incorpora la frase “Estoy aquí”, en referencia al famoso tema que la catapultó a la fama internacional en 1995. Además, la cantautora lanzó un EP especial para Spotify con canciones de esos discos.

La gira “Las mujeres ya no lloran”, nombre que lleva el último álbum de estudio de Shakira con canciones como “BZRP Session #53”, “Te felicito” y “Acróstico”, goza de una gran puesta de escena, bailarines y experiencia visual, donde la cantante recorre clásicos de todas las épocas como “Inevitable”, "Día de enero", “Waka Waka”, “Suerte”, “Hips Don’t Lie”, “Ojos así” y “Antología”, entre otros.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Shakira y Antonio de la Rúa ya viven juntos de nuevo

"Viviendo juntos": por qué Shakira se volvió a enamorar de Antonio de la Rúa

Por Redacción Espectáculos
Los pedidos de Shakira para su show en Córdoba y una posible estadía turística.

Las inusuales exigencias de Shakira para cantar en Córdoba y un "colapso" que entusiasma

Por Redacción Espectáculos
Shakira junto a sus hijos en la premiere de Zootopia 2, habló de su vínculo y sobre el Super Bowl.

Los looks de Shakira y sus hijos en el estreno de "Zootopia 2": qué hacen en la película de Disney

Por Redacción Espectáculos
aseguran que habra un cuarto show de shakira en argentina: cuando y en que provincia

Aseguran que habrá un cuarto show de Shakira en Argentina: cuándo y en qué provincia

Por Redacción Espectáculos