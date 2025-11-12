Las inusuales exigencias de Shakira para cantar en Córdoba y un "colapso" que entusiasma

El productor local Carli Jiménez, hijo de “La Mona”, es quien está a cargo del despliegue técnico para el arribo del tour mundial “Las Mujeres Ya No Lloran World Tour” a Córdoba. Explicó al medio local La Voz que el Kempes se prepara para recibir a más de 50 mil personas. Las entradas saldrán a la venta este viernes 14 de noviembre e irán desde los $150 mil hasta los $300 mil.
Embed - CARLI JIMÉNEZ: SHAKIRA tendrá un KEMPES COMPLETO para 50.000 personas
La parte técnica incluye una escenografía imponente y una pasarela que se extenderá hasta casi la mitad del campo. La organización está a cargo de Universo Jiménez y Fenix Entertainment, en conjunto con la productora internacional Live Nation, responsables de toda la gira.
A pesar de la magnitud de la gira, las exigencias personales de la artista resultan sorprendentemente simples. Shakira pidió agua de una marca específica, frutas frescas, cereales y algunos productos regionales, sin lujos extravagantes ni requerimientos fuera de lo común.
Desde la producción estimaron que la cantante podría permanecer hasta tres días en Córdoba, para disfrutar de los paisajes, atractivos turísticos y la gastronomía regional.
Shakira en Córdoba: un desafío logístico de escala internacional
Traer a Shakira a Córdoba no fue tarea fácil. Según Jiménez, las negociaciones se extendieron por más de dos meses, debido a las exigencias técnicas del show. “El escenario que usa Shakira soporta un tonelaje atípico, y el montaje involucra a unas 300 personas del staff técnico, en su mayoría norteamericanas”, explicó a La Voz.
El armado del espectáculo requerirá entre 25 y 30 camiones con equipos, estructuras y escenografía. “Tuvimos que gestionar una estructura que originalmente estaba en Chile y que pasará por Paraguay antes de llegar a Córdoba”, detalló el productor.
Inyección millonaria y colapso hotelero
Más allá del espectáculo, el show de Shakira se perfila como un motor económico para la provincia. Solo la inversión de la producción local supera los 6 millones de dólares, y el impacto total estimado ronda los 55 millones de dólares, entre turismo, hospedaje, gastronomía y consumo. El productor estimó que la capacidad hotelera se verá colapsada durante ese finde semana.
El evento generará además 3 mil puestos de trabajo temporales, con el apoyo logístico del Gobierno provincial y municipal en áreas como tránsito, seguridad y limpieza.