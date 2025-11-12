Las inusuales exigencias de Shakira para cantar en Córdoba y un "colapso" que entusiasma

El productor cordobés, Carli Jiménez, adelantó los pedidos de la cantante y los desafíos logísticos y de infraestructura del show del 14 de diciembre en el Kempes.

La llegada de Shakira a Córdoba ya provoca un verdadero colapso de entusiasmo. La cantante colombiana se presentará el domingo 14 de diciembre en el Estadio Mario Alberto Kempes y ya se revelaron las humildes exigencias de la artista colombiana. Además, ya adelantaron un colapso turístico y una inyección económica para la provincia sin precedentes.

El productor local Carli Jiménez, hijo de “La Mona”, es quien está a cargo del despliegue técnico para el arribo del tour mundial “Las Mujeres Ya No Lloran World Tour” a Córdoba. Explicó al medio local La Voz que el Kempes se prepara para recibir a más de 50 mil personas. Las entradas saldrán a la venta este viernes 14 de noviembre e irán desde los $150 mil hasta los $300 mil.

Embed - CARLI JIMÉNEZ: SHAKIRA tendrá un KEMPES COMPLETO para 50.000 personas La parte técnica incluye una escenografía imponente y una pasarela que se extenderá hasta casi la mitad del campo. La organización está a cargo de Universo Jiménez y Fenix Entertainment, en conjunto con la productora internacional Live Nation, responsables de toda la gira.

Las humildes exigencias de Shakira en Córdoba A pesar de la magnitud de la gira, las exigencias personales de la artista resultan sorprendentemente simples. Shakira pidió agua de una marca específica, frutas frescas, cereales y algunos productos regionales, sin lujos extravagantes ni requerimientos fuera de lo común.

Desde la producción estimaron que la cantante podría permanecer hasta tres días en Córdoba, para disfrutar de los paisajes, atractivos turísticos y la gastronomía regional.