Qué pasa entre Ariana Grande y Cynthia Erivo: el pacto, una teoría espeluznante y una extraña obsesión

El estreno de “Wicked: For Good” no solo puso a Ariana Grande y Cynthia Erivo en el centro de la conversación por sus personajes , sino también por la relación que construyeron detrás de cámaras. Algunas actitudes extrañas y hasta obsesivas de las actrices avivaron una pregunta en redes sociales: ¿qué tipo de vínculo une realmente a las protagonistas?

El tema estalló tras su presentación en la alfombra roja de Singapur por el filme . Mientras Ariana y Cynthia caminaban tomadas de la mano, un fan burló la seguridad y se abalanzó sobre Ariana. La cantante quedó inmóvil, y quien actuó de inmediato fue Erivo , que empujó al intruso hasta que la seguridad intervino. La intérprete de Elphaba abrazó a su compañera luego del incidente de tal forma que muchos interpretaron este acto protector como señal de una cercanía especial.

El fenómeno creció a medida que avanza la promoción global de "Wicked" , una película que ya generó expectativas tras el éxito de su primera parte y la nominación al Oscar de ambas actrices . En esta segunda entrega, Erivo vuelve como Elphaba, la futura Bruja del Oeste, y Grande como Glinda, la bruja buena de Oz.

Ariana y Cynthia no eran amigas antes de obtener sus papeles. Recién después del casting decidieron buscar una conexión real fuera de la ficción. Según contaron, la primera vez que se vieron pasaron horas charlando sentadas en el piso de la casa de Erivo. Hace pocos días ambas se tatuaron “For Good” en la palma de la mano, en honor al musical.

Sin embargo, ese nivel de cercanía también despertó sospechas en redes. Algunos usuarios acusan a Erivo de tener una “obsesión” con Ariana, mientras otros sospechan que nació un romance entre ambas.

Las teorías más disparatadas apuntan a escenarios espeluznantes, desde que no es Ariana la que está en la rueda de prensa sino una doble, y por eso su coprotagonista la cuida tanto, hasta que al joven padece una enfermedad. Lo que sí llamó la atención fue la extrema delgadez de ambas desde que comenzó la producción en 2023.

Los vídeos que surgieron tras el incidente en Singapur alimentaron el debate: clips donde Cynthia sostiene el micrófono mientras Ariana responde una entrevista, le acomoda el collar frente a cámara o interviene cuando alguien toca el brazo de la cantante. Incluso intenta que los fans no hagan contacto físico con ella al momento de tomarse una foto, algo que en una oportunidad molestó a Grande y corrió a Erivo de su lado para poder tomarse la imagen.

Para una parte de Internet, estos gestos “invaden su espacio personal”; para otros, son simples muestras de cariño y cuidado. Los seguidores más antiguos de la interprete de “thank u, next” argumentan que la joven padece de estrés postraumático después del atentado terrorista que sufrió en un show en Manchester y que la actriz de Elphaba solo la cuida.

Frente al torbellino mediático, tanto Grande como Erivo fueron claras: lo suyo es una amistad consciente y construida para sostenerse mutuamente, dentro y fuera del set. Ambas aseguran que hicieron un “pacto” para cuidarse, escucharse y crear un entorno seguro en medio de un proyecto tan exigente.