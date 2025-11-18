Después del show en Mendoza, Miranda! se prepara para el estadio Ferro: se podrá ver por streaming en Flow

Tras reunir a miles de mendocinos el domingo pasado, Miranda! se prepara para un show especial: llenará en varias fechas el estadio del Club Ferro, en Caballito (CABA), el próximo domingo.

Y quienes no consiguieron entradas para ese día, tendrán una alternativa ideal este fin de semana: el recital podrá verse en vivo a través de Flow , tanto por televisión como por streaming .

La transmisión será el domingo 23 de noviembre, coincidiendo con una de las cinco fechas que la banda programó en Ferro. Como era de esperarse ante el impulso que la dupla pop volvió a ganar en los últimos años, las primeras funciones —22 y 23 de noviembre— ya están completamente agotadas.

El conjunto liderado por Ale Sergi y Juliana Gattas despide así un año agitado, marcado por giras internacionales, colaboraciones de alto impacto y una renovada presencia en la escena musical local. La gira Nuevo Hotel Miranda! funciona como la continuación natural del proyecto "Hotel Miranda!", aquel álbum de remixes que reversionó clásicos de la banda junto a figuras como Lali Espósito, Chano Moreno Charpentier, Emilia Mernes, María Becerra y FMK.

En esta nueva etapa, Miranda! decidió apostar por canciones originales con invitados de distintos géneros y generaciones. De ese modo surgieron colaboraciones como “ Me gusta ”, junto a Tini Stoessel, además de participaciones de Conociendo Rusia, Nicki Nicole, Vicentico y Fito Páez.

La banda también atravesó un año de fuerte exposición televisiva gracias a su rol como jurados en la última temporada de "La Voz Argentina", donde compartieron sillón con Lali, Soledad Pastorutti y Luck Ra. En uno de los momentos más comentados del ciclo, interpretaron a capella “Tu misterioso alguien”, tema de 2009 que, tras la emisión, volvió a trepar en los rankings de las canciones más escuchadas del año

image

Ese mismo furor cruzó fronteras cuando Dua Lipa sorprendió al público argentino cantando “Tu misterioso alguien” en su segundo show en River. El gesto fue recibido por Miranda! con una mezcla de incredulidad y entusiasmo. En sus redes, la banda agradeció a la cantante británica con un mensaje que sintetizó su impacto: “La versión que ni siquiera nos animamos a soñar… En shock total”.

Para quienes quieran vivir la experiencia de Nuevo Hotel Miranda! desde sus casas, Flow emitirá en vivo el recital del domingo. La transmisión estará disponible para todos los usuarios del servicio, tengan o no decodificador, ya sea por el canal 605 en televisión o desde la aplicación en dispositivos móviles y computadoras. A partir de las 21, el público podrá seguir el show en directo y, una vez finalizado, volver a verlo entre los contenidos on demand de la plataforma, como ocurre con otros conciertos que la empresa incorpora a su catálogo.