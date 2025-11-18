Mendoza Sax Fest: todo listo para el festival que reúne a los mejores saxofonistas del mundo

Del 21 al 24 de noviembre, Mendoza se convertirá en el epicentro del saxofón y el jazz, con la nueva edición del festival Mendoza Sax Fest . La apertura será este viernes, con los mejores saxofonistas del mundo, junto a la Orquesta Filarmónica de Mendoza, en el Teatro Independencia.

Con el apoyo de la Subsecretaría de Cultura, el festival tendrá sede en el Espacio Cultural Julio Le Parc, Teatro Independencia, Teatro Mendoza y Planta Uno (Godoy Cruz), entre otros. Reunirá a músicos, estudiantes y amantes del jazz de distintos países para participar de conciertos , masterclasses, ensambles, jams y actividades especiales.

El Mendoza Sax Fest 2025 desplegará una programación que combina excelencia artística, pedagogía de alto nivel y una atmósfera de encuentro cultural sin fronteras. Las entradas ya se encuentran disponibles para adquirirlas a través de Entradaweb.com.ar.

Este festival festeja al saxofón en todas sus dimensiones: pedagógica, artística y social. Nacido en Mendoza, se ha consolidado como un punto de encuentro único en Sudamérica, donde convergen grandes referentes mundiales del instrumento junto con estudiantes y músicos locales.

Dirigido por los saxofonistas Mauricio Agüero y Emilio Spitz, ha sido declarado de Interés Cultural por el Ministerio de Cultura de la Nación y de Interés Legislativo por el Concejo Deliberante de la Ciudad de Mendoza. Con un espíritu integrador, el Mendoza Sax Fest reafirma cada año su identidad como un espacio de excelencia artística y apertura comunitaria, proyectando a la provincia como un punto de referencia internacional para el saxofón.

Concierto imperdible

Entre los espectáculos más esperados se destaca el "Concierto Clásico", que tendrá lugar el viernes 21, a las 21, en el Teatro Independencia.

La Orquesta Filarmónica de Mendoza, bajo la dirección del maestro Pablo Herrero Pondal, abrirá el festival con un concierto sinfónico de alto impacto. En esta presentación se lucirán como solistas Arno Bornkamp (Países Bajos), Jeremy Koch y Jonathan Helton (EEUU) y Bera Romairone (Argentina), interpretando obras clásicas que muestran la versatilidad del saxofón dentro del repertorio orquestal.

El holandés Arno Bornkamp, consagrado como uno de los más grandes solistas del mundo, encabezará el programa junto a los estadounidenses Jeremy Koch y Jonathan Helton, reconocidos maestros y docentes en prestigiosas universidades internacionales. Desde Suiza llega Bera Romairone, artista innovadora y una de las figuras femeninas más destacadas del saxofón contemporáneo, quien interpretará una obra de enorme relevancia dentro del repertorio actual.

Por su parte, el saxofonista mendocino Mauricio Agüero, anfitrión del encuentro, compartirá escenario con Bornkamp en un dúo que promete ser uno de los momentos más emotivos del concierto.

La programación del festival

Además del "Concierto Clásico", este mismo viernes, pero a las 23, el ciclo After Fest desembarcará en Ground, en Planta Uno de Godoy Cruz, con la presentación del cuarteto de Adam Pieroczyk seguida de una jam session con entrada libre.

El sábado 22 la actividad comenzará temprano, a las 17.30 en Bodega Norton, con un concierto de tango a cargo de Manuel González Ponisio junto a su cuarteto. A las 21, en Planta Uno, se presentará el proyecto electrónico Oratorio Virtuale, liderado por Bera Romairone y Alberto Barberis, también con entrada gratuita. Más tarde, desde las 23, el After Fest continuará en el mismo espacio con el cuarteto de Baptiste Herbin y una nueva jam session abierta al público.

image

El domingo 23 concentrará una intensa agenda musical. A las 18, en la Reserva Natural Villavicencio, se realizará un concierto de jazz a cargo del cuarteto de Adam Pieroczyk; la entrada incluye el acceso al show, dos empanadas, agua Villavicencio y una copa de vino.

Una hora más tarde, a las 19 en el Centro Patrimonial Cristóforo Colombo de Godoy Cruz, se presentarán Jonathan Helton y Arno Bornkamp en saxofones junto a Mariano Manzanelli en piano, en un concierto de cámara con acceso libre.

Ya en la noche, a las 21 en el Teatro Mendoza, la saxofonista chilena Melissa Aldana encabezará un concierto acompañada por Pipi Piazzolla en batería, Mariano Sívori en contrabajo y Cirilo Fernández en piano. El cierre del día llegará nuevamente con el After Fest, que a las 23 en Ground reunirá al cuarteto de Gustavo Musso para un último encuentro jazzero coronado por una jam session abierta.

image

Artistas internacionales y nacionales confirmados

La edición 2025 reunirá a figuras consagradas de distintos continentes, reafirmando su perfil global. Entre los artistas internacionales confirmados se encuentran:

Melissa Aldana (EEUU), una de las saxofonistas más reconocidas del jazz contemporáneo, nominada al Grammy y figura central de la nueva generación del género.

Arno Bornkamp (Países Bajos), referente mundial del saxofón clásico y pedagogo de prestigio internacional.

Baptiste Herbin (Francia), virtuoso del jazz moderno europeo.

Adam Pieronczyk (Polonia), innovador compositor y explorador de los límites del instrumento.

Jonathan Helton y Jeremy Koch (EEUU), destacados intérpretes y formadores del circuito académico internacional.

A ellos se suman los argentinos Gustavo Musso, Bera Romairone (suizo-argentina), Manuel González Ponisio y Mario Breuer, completando una grilla de primer nivel que reunirá diversas tradiciones del saxofón contemporáneo.