El próximo domingo, los jardines de la bodega Dante Robino serán, una vez más, el escenario perfecto para recibir a bandas clave de la provincia de Mendoza.

Dante Blends: vuelve el festival de vino y música con una edición dedicada a artistas mendocinos

El ciclo musical "Dante Blends" de Bodega Dante Robino confirma su regreso para una última gran fecha al aire libre este año. El próximo domingo 23 de noviembre, el evento pondrá el foco en el talento local con un line up que celebra la vibrante escena musical mendocina.

En esta edición, el line up reúne a Magnolia, Batos y a Pasado Verde como número principal, con un DJ set de Manu Dabul para el cierre.

Dante Blends: vuelve el festival de vino y música con una edición dedicada a artistas mendocinos Dante Blends: vuelve el festival de vino y música con una edición dedicada a artistas mendocinos Una fórmula existosa Desde su primera edición, el ciclo Dante Blends ha logrado consolidar una propuesta que equilibra la alta gastronomía y la cultura. La fórmula se mantiene intacta: el encuentro comenzará a las 18:00 hs, ofreciendo a los asistentes una copa de bienvenida incluida con la entrada, la posibilidad de acceder a diversas propuestas gastronómicas in situ y un espacio artístico que complementa la experiencia musical.

Esta edición retoma la esencia de las cuatro exitosas jornadas que se celebraron entre marzo y abril de este mismo año, que contaron con figuras como Santiago Motorizado y Gauchito Club. Cada fecha anterior sumó intervenciones artísticas y DJ sets, logrando acercar el mundo del vino a nuevas audiencias con un estilo fresco y moderno.

Apuesta por el talento Local Si bien el ciclo ha sabido convocar a artistas nacionales de primer nivel, esta última fecha de 2025 enfatiza el compromiso de Dante Robino con la producción cultural de la región. El protagonismo absoluto recae en lo que "está pasando hoy en Mendoza", ofreciendo una plataforma única para las bandas que definen el sonido actual de la provincia.