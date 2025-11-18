18 de noviembre de 2025 - 11:08

Tras la polémica con Milei, La Renga presentó un nuevo álbum clave en su carrera

Además, anunciaron más fechas en Latinoamérica. El disco, grabado en Europa, tiene temas clásicos y una nueva canción de su documental.

La Renga presentó un nuevo disco.

El nuevo disco incluye 13 temas, de su cancionero clásico como “El revelde” (sic) y “Balada del diablo y la muerte”, interpretados en tres ciudades clave para la banda: Mallorca, Madrid y Nápoles. Como anticipo del disco, el grupo lanzó en 2024 “La banquina de algún lado”, una canción que también forma parte de la banda sonora del documental “Totalmente Poseídos”.

Embed - La Renga - Solo hace falta un mundo para dar una vuelta (En Vivo en España e Italia 2024) [Completo]

El material incluye la versión en vivo de este tema fue grabada el 19 de octubre de 2024 en el histórico Arena Flegrea, un anfiteatro al aire libre ubicado en Nápoles, a pocos pasos del estadio Diego Armando Maradona (antiguo San Paolo), con todas las entradas agotadas.

Antes del concierto, los seguidores de la banda rindieron homenaje a Maradona en el icónico mural del Quartieri Spagnoli, en Via Emanuele de Deo.

“El tema es nuestro, él se lo robó como se está robando todo el país"

Este sábado, durante un concierto en Luján La Renga lanzó una parodia dirigida a Javier Milei, en clara reacción al uso reiterado de su canción “Panic Show” en eventos y campañas del mandatario. La intervención, un hombre de baja talla vestido y con una máscara del presidente, marcó un nuevo capítulo en la tensa relación con la icónica banda de rock.

Días atrás, el bajista Tete Iglesias cuestionó públicamente que Milei utilizara el tema sin consentimiento. “El tema es nuestro, él se lo robó como se está robando todo el país”, dijo en una entrevista, por lo que los fanáticos esperaban que este nuevo disco llegara con algún tema inédito con tenor político.

Próximos shows de La Renga

Tras el lanzamiento del álbum, la banda anunció nuevas fechas en Sudamérica: el 23 de noviembre en Florianópolis, Brasil; el 13 de diciembre en Rosario, Argentina; y el 31 de enero en Santiago de Chile.

“Totalmente Poseídos”: una odisea rockera

Estrenada en cines en marzo de 2024, “Totalmente Poseídos” es una road movie documental que retrata el regreso triunfal de La Renga a los escenarios en 2022, tras la pandemia, con la gira de presentación de su álbum “Alejado de la Red”.

La película sigue a Chizzo, Tete, Tanque y Manu en una épica travesía sobre dos ruedas a través de casi 5 mil kilómetros por cinco provincias argentinas: Córdoba, Salta, San Luis, Río Negro y Buenos Aires. Entre paisajes de montañas, valles, ríos y desiertos, la banda reafirma su espíritu libre y su conexión inquebrantable con el público.

Embed - La Renga - Totalmente Poseídos (Banda de Sonido Original de la Película) (Álbum Completo)

El viaje culminó con una histórica presentación en el Aeródromo Santa María de Punilla, escenario habitual del Festival Cosquín Rock.

