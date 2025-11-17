17 de noviembre de 2025 - 21:35

Condenaron al fan que saltó las vallas y se abalanzó sobre Ariana Grande: el video incriminatorio

El sujeto procedente de Australia fue detenido tras el hecho, provocando un proceso judicial. En Singapur, donde el orden es mantenido con políticas estrictas, tuvieron en cuenta hechos similares previos.

Momento en el que increparon a Ariana Grande.

Momento en el que increparon a Ariana Grande.

Foto:

Captura de video
Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

Un sujeto australiano terminó condenado a nueves días de prisión tras lanzarse sobre la cantante y actriz Ariana Grande, en plena alfombra roja durante el estreno de la película Wicked: For Good en Singapur. El hombre fue detenido de inmediato, lo que derivó en un proceso judicial por “alterar el orden público”.

Leé además

este martes empieza el festival de musica de camara: los conciertos son gratuitos

Este martes empieza el Festival de Música de Cámara: los conciertos son gratuitos

Por Redacción Espectáculos
Mirtha Legrand anunció el regreso de sus programas en Mar del Plata.

Mirtha Legrand confirmó que hará su clásico programa en Mar del Plata pero... ¿sin Juana Viale?

Por Redacción Espectáculos

El fan ya era conocido por este tipo de irrupciones en eventos con artistas internacionales. El jueves pasado volvió a cruzar los límites. Cruzó las barreras de seguridad y se acercó corriendo a la compositora para abrazarla, una secuencia que rápidamente se volvió viral en redes sociales.

El implicado incluso compartió el momento en su cuenta de Instagram, algo que también había hecho en ocasiones anteriores, cuando invadió escenarios durante conciertos de Katy Perry, The Chainsmokers o The Weeknd, e incluso cuando saltó al campo en la final del Mundial femenino de 2023.

Embed

Las autoridades de Singapur, reconocidas por sus políticas estrictas para mantener el orden, lo detuvieron ese mismo día y lo dejaron bajo prisión preventiva. Más tarde, el australiano admitió su responsabilidad y llegó a un acuerdo con la fiscalía para cumplir una semana de cárcel.

Caso de reincidencia: “Ligero aumento de pena”

Este lunes, el magistrado del caso enfatizó que se trataba de un hecho de reincidencia y que el acto había sido deliberado con el objetivo de llamar la atención. Consideró necesario aplicar un “ligero aumento” a la pena para que el sujeto dejara atrás este tipo de conductas de manera definitiva.

Durante la sentencia, el juez remarcó que el acusado ya había protagonizado otros episodios similares sin enfrentar consecuencias reales. "Quizás pensabas que aquí ocurriría lo mismo, pero señor Wen, te equivocas. Debes tener en cuenta que siempre hay consecuencias para nuestros actos", expresó.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

HBO Max confirmó la fecha de esterno de El Conjuro 4: últimos ritos.

Cuándo se estrena "El Conjuro 4 : últimos ritos" en HBO Max: fecha confirmada

Por Redacción Espectáculos
la impactante transformacion de griselda siciliani para interpretar a moria casan en su serie

La impactante transformación de Griselda Siciliani para interpretar a Moria Casán en su serie

Por Redacción Espectáculos
Con Nicki Nicole en su debut actoral y Griselda Siciliani vestida de novia, Netflix estrena la tercera temporada de Envidiosa.

Con Nicki Nicole: cuándo se estrena la tercera temporada de "Envidiosa" en Netflix

Por Redacción Espectáculos
Chau Francella: fecha confirmada para la nueva serie de El Encargado

Chau Francella: fecha confirmada para la nueva serie de "El Encargado"

Por Redacción Espectáculos