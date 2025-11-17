Condenaron al fan que saltó las vallas y se abalanzó sobre Ariana Grande: el video incriminatorio

El sujeto procedente de Australia fue detenido tras el hecho, provocando un proceso judicial. En Singapur, donde el orden es mantenido con políticas estrictas, tuvieron en cuenta hechos similares previos.

Un sujeto australiano terminó condenado a nueves días de prisión tras lanzarse sobre la cantante y actriz Ariana Grande, en plena alfombra roja durante el estreno de la película Wicked: For Good en Singapur. El hombre fue detenido de inmediato, lo que derivó en un proceso judicial por “alterar el orden público”.

El fan ya era conocido por este tipo de irrupciones en eventos con artistas internacionales. El jueves pasado volvió a cruzar los límites. Cruzó las barreras de seguridad y se acercó corriendo a la compositora para abrazarla, una secuencia que rápidamente se volvió viral en redes sociales.

El implicado incluso compartió el momento en su cuenta de Instagram, algo que también había hecho en ocasiones anteriores, cuando invadió escenarios durante conciertos de Katy Perry, The Chainsmokers o The Weeknd, e incluso cuando saltó al campo en la final del Mundial femenino de 2023.

Embed Estaba viendo este video de Ariana Grande acosada por un bato y al parecer se trata de un tal "Pyjama Man", que ha hecho lo mismo con otros artistas.



Me impresiona que siga impune... Hay gente que por muchísimo menos les cancelan sus cuentas en RRSS y hasta demandados terminan. Las autoridades de Singapur, reconocidas por sus políticas estrictas para mantener el orden, lo detuvieron ese mismo día y lo dejaron bajo prisión preventiva. Más tarde, el australiano admitió su responsabilidad y llegó a un acuerdo con la fiscalía para cumplir una semana de cárcel.

Caso de reincidencia: “Ligero aumento de pena” Este lunes, el magistrado del caso enfatizó que se trataba de un hecho de reincidencia y que el acto había sido deliberado con el objetivo de llamar la atención. Consideró necesario aplicar un “ligero aumento” a la pena para que el sujeto dejara atrás este tipo de conductas de manera definitiva.