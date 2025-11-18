"La Burleza": el show de burlesque que encandila a los mendocinos se presenta en el teatro Quintanilla

La compañía Le Bisou propone un homenaje a la época dorada del género. Un show para los amantes del glamour y la seducción.

La compañía Le Bisou de Burlesque vuelve a escena con su espectáculo más celebrado, "La Burleza: Belleza en idioma Burlesque", que tendrá una única función el viernes 21 de noviembre a las 21 en el Teatro Quintanilla.

La propuesta, que ya conquistó a públicos locales con su combinación de seducción, humor y una estética cuidadosamente trabajada, promete una noche donde el glamour se mezcla con la provocación elegante.

Sobre el show Con una puesta que rinde homenaje a la época dorada del burlesque, "La Burleza" construye una experiencia inmersiva que invita a sumergirse en el lenguaje clásico del striptease, la teatralidad exuberante y el brillo de la performance de variedades. El elenco, integrado por artistas que dominan la insinuación como un arte escénico, despliega números que van de lo cómico a lo intensamente sensual, siempre bajo la consigna de celebrar la belleza en todas sus formas y cuerpos.

image “El burlesque es un acto de empoderamiento, donde las artistas se adueñan de su cuerpo y de su narrativa. En 'La Burleza' invitamos al público a redescubrir la belleza a través de un lenguaje escénico que es audaz y sofisticado a la vez”, señaló Rocío Ailín Rodríguez, directora del espectáculo.

La función se realizará en el Teatro Quintanilla, ubicado en la Plaza Independencia, con entradas disponibles a través de la plataforma Entradaweb.com.ar.