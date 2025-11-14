El reestreno en cine de "The Rocky Horror Picture Show", en Aconcagua Radio

Entre las novedades de cine de esta semana, la que destaca por su particularidad es el reestreno en nuestras salas de The Rocky Horror Picture Show, que podríamos considerar una de las películas más de culto entre las películas de culto, si se nos permite la expresión. Se trata de una mezcla de comedia musical y terror que, desde su estreno en 1975 o, mejor dicho, desde que empezó a establecerse el fenómeno, en 1976, se ha transformado en un ícono cinematográfico, estético y cultural y ha influido en numerosas obras, no sólo de cine, sino también de otras artes.

La figura central detrás de este fenómeno tiene un nombre y es el de Richard O’Brien, un actor británico que creció en Nueva Zelanda y regresó después de su adolescencia a Inglaterra.

El creador de The Rocky Horror Picture Show Si bien se crio en los campos neozelandeses, creció bajo el influjo de las historietas, del rock, del teatro y de las películas de terror y ciencia ficción, así que cuando se volvió a instalar en Londres le dio rienda suelta a su pasión, ya como profesional. Así que comenzó estudió artes escénicas y comenzó a participar como actor, como cantante y como bailarín en algunas puestas, como Jesucristo Superstar o Hair, dos emblemas del teatro musical. Pero para principios de los 70 tenía poco trabajo, poco dinero, acaba de tener un hijo y le rondaba una idea: rendirle tributo a todos sus gustos y pasiones y combinarlos con aquellas historietas, aquellas películas de clase B de las que disfrutaba, así que comenzó a escribir una obra musical, pero muy original, porque en ella, en lugar de seguir los patrones del género, apostó a que esta tuviera esas influencias que a él lo movían, que fuera original y desenfadada.

Después de idas y vueltas, eso se transformó en lo que más tarde se llamaría The Rocky Horror Show, un musical para el que convocó al director Jim Sharman y que se estrenó en 1973. Fue un éxito, no sólo por la fuerza de la propuesta, por la irreverencia, los temas que trataba, sino también por el increíble talento del elenco elegido, que estaba integrado por el mismo O’ Brien y, entre otros, por el protagonista, el actor Tim Curry, que por entonces empezaba a mostrar el talento que después disfutaríamos en numerosas otras producciones.

Una mezcla de terror y comedia musical ¿Qué es lo que proponía el musical? Contaba la historia de un matrimonio que, después de asistir a una boda, decidía ir a visitar a un famoso médico que había sido mentor del hombre de la pareja. Sin embargo, en el camino el auto pinchaba una rueda y tenían que pedir ayuda en el castillo que estaba al lado del camino. Al ingresar al castillo, eran recibidos por una galería increíble de personajes, entre tenebrosos y desopilantes: un mayordomo, un científico loco y travesti inspirado en el doctor Frankestein y una secta de transilvanos. El matrimonio es invitado a vivir todo el ritual que concluye en la creación de un monstruo, parecido al de Frankestein, pero que bello y perfecto (llamado Rocky Horror), excepto por su cerebro, que encarna el ideal físico de los que están allí.