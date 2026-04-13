Fin de una era: la importante cadena de cines que planea irse de Argentina

El grupo internacional Showcase Cinemas , operada por Paramount Skydance Corporation, inició un proceso de revisión estratégica que incluye la posible venta de todos sus activos en Argentina , en una decisión que refleja el momento delicado que atraviesa localmente la exhibición cinematográfica .

Preocupación en los cines de Argentina: las cifras del peor enero en tres décadas

Se viene el primer H&M en Argentina: esto falta para que abra la tienda

La operación fue encargada a la consultora Quantum Finanzas y abarca un paquete relevante: siete complejos distribuidos entre la Ciudad de Buenos Aires , el conurbano bonaerense, Rosario y Córdoba , con más de 70 pantallas.

El verdadero corazón del negocio no está solo en las salas, sino en el ladrillo .

Ahí aparece Norcenter , el principal activo del grupo en el país. Ubicado sobre Panamericana, en zona norte, el complejo combina cines con una sala IMAX -una de las dos que hay en Argentina- con locales comerciales, gastronomía y oficinas . Al ser un desarrollo inmobiliario con ingresos diversificados, es mucho más atractivo en un contexto de caída del consumo cultural.

Las salas de Showcase Rosario y Showcase Norte vendieron 896.496 y 795.744 entradas, respectivamente, en todo el 2025, ubicándose como el tercer y quinto complejo más importante del país.

Lideran el ranking de ventas Hoyts Unicenter (1.397.930) y Hoyts Abasto (1.227.779), ambos de Cinemark, de acuerdo a los datos de fiscalización del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (Incaa).

El negocio del cine en Argentina, con cifras en rojo

Lamentablemente, los números del sector de exhibición cinematográfica marcan un deterioro sostenido. En 2025, en Argentina se vendieron cerca de 32,7 millones de entradas, un 6% menos que en 2024 y muy por debajo de los más de 40 millones de 2023.

El inicio de 2026 profundizó esa tendencia: en marzo, la asistencia cayó alrededor de 27% interanual.

Para miles de personas, ir al cine dejó de ser una práctica regular y pasó a depender de eventos puntuales: grandes estrenos (franquicias de animación, superhéroes, videojuegos) que concentran público, mientras el resto de la cartelera tiene rendimientos marginales. El fenómeno complica la planificación y eleva el riesgo.

En paralelo, el avance de plataformas como Netflix, HBO Max, Disney+ o Amazon Prime Video terminó de redefinir el consumo audiovisual con la competencia ubicada en la comodidad del living de la casa, más allá de no tener la misma experiencia ni calidad.

El repliegue de Showcase se inscribe, además, en un mercado de fusiones y adquisiciones que muestra interés por activos argentinos, pero con pocas operaciones concretadas, anticipó el medio Rosario3.

Toy Story 5 "Toy Story 5", uno de los tanques del cine para junio de 2026

Curiosamente, Argentina parece ir en contramano a la tendencia mundial. Gower Street Analytics dio una proyección de la taquilla global para 2026 en torno a los 35.000 millones de dólares, como el segundo año consecutivo de crecimiento mundial.

“Predecimos que 2026 será el año con mayor recaudación mundial desde 2019 (42.300 millones de dólares), superando el máximo actual de 2023 (33.900 millones de dólares)”, declaró Thomas Beranek, analista jefe de Gower Street, quien lideró el trabajo de proyección para 2026.