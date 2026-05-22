Confirmaron la secuela de "Michael": las canciones que tendrá, saltos temporales y una trama más polémica

Tras el fenómeno global que representó " Michael " , desde Lionsgate confirmaron oficialmente que ya avanzan en una segunda película que profundizará en etapas clave de la vida del rey del pop y sumará varias de sus canciones más emblemáticas que quedaron fuera de la primera entrega, que culminó con "Bad" en 1988.

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El anuncio lo realizó este jueves Adam Fogelson, presidente del área cinematográfica del estudio, quien aseguró que existe “muchísima historia increíblemente entretenida” todavía por contar sobre Jackson.

Según explicó, la secuela tendrá una estructura narrativa diferente , con saltos en el tiempo que permitirán avanzar y retroceder en distintos momentos de la carrera de Jackson. El estreno estaría estipulado para 2028 .

Ese recurso abrirá la puerta a episodios históricos que los fanáticos reclamaban desde el estreno original o quedaron fuera del corte de la primera película. Entre ellos aparecen shows icónicos, giras internacionales y colaboraciones musicales fundamentales.

Entre los temas que más expectativa generan para esta segunda parte aparecen clásicos como "Smooth Criminal", "The Way You Make Me Feel", "Man in the Mirror", "Black or White", "Remember the Time" y They Don't Care About Us" (en su recordada versión grabada en Brasil).

Embed - Michael Jackson - They Don't Care About Us

Cuando a Jaafar Jackson le preguntaron sobre qué tema de Michael Jackson está deseando recrear más en la secuela, el actor dijo: "Smooth Criminal. Sería un honor hacer eso". Por lo que los fans seguramente disfrutarán del famoso paso antigravedad y la icónica coreografía en pantalla grande.

Además, gracias a los flashbacks, podría incluirse el histórico proyecto solidario "We Are the World" (1985), que nunca fue abordado en la primera película.

Otro de los aspectos que podría ganar protagonismo es la relación artística entre Michael Jackson y Paul McCartney, una de las sociedades musicales más importantes de los años 80 con los temas "Say Say" y "The Girl Is Mine", además de la posterior disputa por el catálogo de The Beatles.

Paul McCartney y Michael Jackson en los años 80: una amistad que terminó mal por el catálogo de The Beatles Paul McCartney y Michael Jackson en los años 80: una amistad que terminó mal por el catálogo de The Beatles Archivo

Del Super Bowl a las acusaciones por abuso

Según adelantaron desde Lionsgate, la secuela de "Michael" también explorará algunos de los momentos más complejos y controvertidos de la vida de Michael Jackson.

Entre los episodios que podrían aparecer figuran el legendario show del Super Bowl de 1993, las giras "Dangerous" y "HIStory", las denuncias de 1993 por supuesto abuso sexual -eliminadas de la primera parte por una cláusula judicial- y el juicio de 2005 en el que Jackson terminó declarado inocente.

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La secuela debería abarcar los últimos meses de vida del artista mientras preparaba "This Is It", el ambicioso regreso a los escenarios que quedó truncado tras su muerte el 25 de junio de 2009.

Un éxito mundial que apunta al récord

La primera entrega, dirigida por Antoine Fuqua y protagonizada por Jaafar Jackson, sobrino de Michael, se convirtió en el mayor éxito de la historia del estudio.

Incluso el CEO de Lionsgate, Jon Feltheimer, aseguró que todo indica que "Michael" superará los 1.000 millones de dólares en recaudación global.

Además, Fogelson reveló un dato clave: entre el 25% y el 30% del material de la secuela ya fue filmado durante la producción original, algo que permitirá acelerar el desarrollo de la nueva entrega y mantener continuidad estética y narrativa.