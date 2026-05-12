"Michael": la soledad de un hombre escondida detrás de la fama mundial

El estreno de la película “Michael” trajo comentarios variados de la audiencia. Desde quienes la disfrutaron y se llenaron de nostalgia, hasta quienes criticaron duramente a su director y a la narrativa. La cinta dirigida por Antoine Fuqua y protagonizada por Jaafar Jackson se estrenó el 24 de abril y en apenas dos semanas recaudó más de 400 millones de dólares a nivel mundial , convirtiéndose en uno de los biopics más exitosos de todos.

Sin ánimos de minimizar los episodios más polémicos de su vida que podrían haberse mencionado en algún momento, considero que la película decidió centrarse en algo más profundo, interno y personal en la historia de Michael Jackson: su infancia, sus traumas, sus miedos y su deseo de escapar de una persona que lo aprisionaba, su padre.

Y quizás sea justamente por este motivo que gran parte de la crítica no se mostró satisfecha por la forma en que la historia es contada, los detalles que incorporaron y, sobre todo, lo que se omitió. Porque es cierto, hay un momento importante que marcó un antes y un después en la vida del artista, pero que la cinta no menciona: las polémicas por las denuncias de presuntos abusos sexuales a menores de edad.

Y es que la película comienza en 1968, cuando Jackson tenía sólo 10 años y muestra los inicios de The Jackson 5, el grupo musical de los hermanos. La historia se centra en mostrar la vida del artista hasta 1988, durante su concierto en Londres por la gira Bad World Tour.

Aunque la cinta deja ver que podría estrenarse una segunda parte, la decisión de omitir los hechos controversiales ocurridos a partir de 1993, no fue perdonada por la crítica ni tampoco por muchos espectadores.

Detrás del niño prodigio

Desde el minuto uno sabemos que Michael no era un niño normal, pero tampoco podía serlo aunque quisiera. Tal como se refleja en la cinta, su padre Joseph se autodenominó representante de The Jackson 5 y obligaba a sus hijos a ensayar durante horas, sin descanso. Esto, sumado a la violencia física y psicológica que el hombre ejercía contra sus hijos.

Colman Domingo en Michael Colman Domingo interpreta a Joseph Jackson en "Michael" Universal Pictures

Cabe destacar que estos hechos fueron revelados años después, cuando el mismo Michael contó durante el documental “Living with Michael Jackson” (2003) los abusos que sufría por parte de su padre. Durante los ensayos, Joseph se sentada frente a sus hijos con un cinturón en la mano, y si fallaban en algo, los golpeaba. El artista confesó que no recordaba cuántas veces era violentado al día por su padre, y se animó a contar: "No sólo era el cinturón, también barras de mental o lo que sea que tuviera en su mano”.

El abuso y la presión que vivía por parte de su padre le ocasionaron traumas en su adultez, sumado al hecho de que Jackson no pudo vivir una infancia normal, rodeada de amigos de su misma edad.

Y pienso que fue esta faceta del artista la que quiso mostrar Antoine Fuqua en la película: la historia de un joven que comenzó triunfando, consiguió lanzarse como solista y convertirse en el artista más importante de la historia. Pero detrás de ese éxito había una soledad que lo atormentaba, un padre del que no podía escapar y traumas de la infancia que le generaban inseguridades.

El inicio de un artista libre

A lo largo de la historia vemos los intentos de Michael por querer ser libre de la persona que lo aprisionó y maltrató toda su vida, pero a la vez los miedos que nacen por no querer dañar a su familia o romper estigmas que le fueron impuestos. Hasta su decisión de tener una carrera como solista también se ve condicionada por los traumas que le dejó Joseph, a tal punto de no poder decirle de frente que la idea fue de él.

Es por esto que siento que hay un momento clave que muestra un antes y un después en el protagonista. Cuando Michael habla arriba del escenario a sus fans y anuncia una decisión importante respecto a su carrera, lo hace mirando a Joseph. Y aunque fue un momento que sucedió en la vida real, cinematográficamente logra un sentido profundo y lleno de significado, pues es la única vez que Michael consigue mirar a su padre y decirle “esto no lo quiero, hasta aquí llegué. Esta es mi vida, mi camino”. Pero Michael no lo confronta, sino que lo deja hablando solo.

Jaafar Jackson- Michael Jaafar Jackson en "Michael" Instagram | @jaafarjackson

Siento que esta escena marca un quiebre importante en su vida y que da pie al inicio de su carrera como un artista libre, sin la presión de su padre.

Y considero que no es casualidad que la película termine con la canción “Bad”. Si bien respeta la cronología real y muestra un concierto de su gira en 1988, que el director haya elegido esta canción me pareció muy simbólica.

A pesar de que la canción funciona como una crítica a las pandillas y la violencia urbana, en este contexto de la película también se puede pensar como una indirecta de Michael a su padre. El sentido de “Who is Bad” (“quién es el malo”), se puede interpretar como un Michael ahora desafiante y combativo contra su padre. Un hijo que ya no se deja maltratar ni manipular y que logró tomar las riendas de su vida.

El vacío detrás del éxito

Por lo tanto, sí, es verdad que la película omite muchos momentos importantes de la vida del artista, pero muestra su lado más humano, con sus temores e inseguridades. Y pienso que también fue válido contar su historia desde este lado.

Pues el mismo artista lo dijo en su libro Moonwalk (1988): “Creo que soy una de las personas más solitarias del mundo”. Y la película refleja esto. Una persona llena de lujos, éxitos, fans que lo adoran y disqueras que lo buscan constantemente. Pero al final del día es un hombre solo y triste, que intenta llenar su vacío leyendo cuentos de hadas, jugando con sus mascotas o pasando tiempo con su madre.

Embed - Michael | Tráiler Oficial - HD

“Michael” muestra a un Michael Jackson exitoso, pero a la vez solo, con traumas, dolor en su interior y un deseo difícil de complacer: huir de su abusivo padre.

La película da paso a que pueda existir una segunda parte, que muestre los detalles ausentes en esta cinta, pero siento que de todos modos cumple con su propósito de contar la parte más profunda del artista, más allá de sus discos, canciones, videos musicales y polémicas mediáticas.

Y de cierta manera también invita a la reflexión, ya que muestra lo que muchos artistas sienten: una soledad escondida, detrás de aplausos, ovación y dinero.