Estrenos de cine: el debut de Cazzu como actriz destaca entre las novedades de este jueves 16 de abril

La cartelera cinematográfica se renueva con una oferta diversa que cruza el terror, la animación familiar y el drama argentino, en una semana marcada por relatos que exploran desde lo sobrenatural hasta las emociones más íntimas. A diferencia del caudal de estrenos de la semana pasada, este jueves 16 de abril solo hay cuatro. Sin embargo, responden a todos los públicos.

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La sorpresa llega del lado del cine argentino, con “Risa y la cabina del viento” , un drama con elementos sobrenaturales de 97 minutos dirigido por Juan Cabral que combina lo cotidiano con lo fantástico en un escenario poco explorado: Tierra del Fuego. La historia sigue a una niña de 10 años que descubre un antiguo teléfono público fuera de servicio, capaz de conectarla con personas fallecidas que aún tienen asuntos pendientes.

La protagonista se embarca en una serie de misiones en el mundo de los vivos, con la esperanza de poder hablar una última vez con su padre. El filme cuenta con un elenco destacado que incluye nada menos que a Cazzu (Julieta Cazzurelli) como protagonista. Junto a ella, hay un elenco de notables intérpretes como Joaquín Furriel, Diego Peretti y la primera actriz Graciela Borges.

El plato fuerte para los amantes del género de terror es “ La posesión de la Momia ”, una producción estadounidense dirigida por Lee Cronin que apuesta por una relectura contemporánea del terror clásico. La película se sumerge en una historia inquietante: la desaparición de la hija de un periodista en el desierto y su misteriosa reaparición ocho años después.

Lejos de tratarse de un reencuentro feliz, el regreso de la joven desata una pesadilla que pone en jaque a toda la familia. El elenco, encabezado por Jack Reynor y Laia Costa, se completa con nombres como May Calamawy y Veronica Falcón.

Nueva adaptación de una historia bíblica

En un registro completamente distinto aparece “David ”, una película animada apta para todo público que revisita uno de los relatos más emblemáticos de la tradición bíblica. Dirigida por Phil Cunningham y Brent Dawes, la cinta recorre el camino del joven pastor hasta convertirse en rey, con especial foco en su enfrentamiento con Goliat.

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Una de terror del cine nacional

Por último, el terror vuelve a tener protagonismo local con “Memoria de una Madre ”, dirigida por Mauro Iván Ojeda. La película construye un relato oscuro en torno a una familia que, tras adoptar a un niño, comienza a experimentar fenómenos paranormales dentro de su hogar.

El joven protagonista, junto a su hermana, deberá enfrentar una presencia maligna que parece habitar en las paredes de la casa, en una historia que no solo apela al miedo, sino también a un trasfondo dramático atravesado por el dolor y la angustia. El elenco está integrado por actores como Julieta Palermo y Miguel Ángel Bosco.