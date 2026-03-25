Estrenos de cine: Un filme nos muestra los juicios de Nuremberg desde la perspectiva de un psiquiatra

Un par de días después del 50° aniversario del último golpe militar, este jueves llega a las salas de cine "Nuremberg" , que se adentra en el emblemático juicio a los jerarcas nazis, que se convirtió también en el único antecedente de los juicios de crímenes de lesa humanidad llevados a cabo en nuestro país. La película nos invita a explorar la "banalidad del mal" desde una nueva perspectiva.

La figura de Hermann Göring, mano derecha de Adolf Hitler, suele ser evocada desde una lógica simplificadora: la del monstruo. Condenado por crímenes de lesa humanidad en el marco de los Juicios de Núremberg de 1946, su nombre quedó asociado a una de las etapas más oscuras del siglo XX. Sin embargo, esta nueva aproximación cinematográfica propone tensionar esa mirada al recuperar una dimensión inquietante: la de su humanidad y, en particular, su carisma .

Esa es la premisa que articula " Nuremberg ", escrita y dirigida por James Vanderbilt, que tuvo su estreno mundial en el Festival Internacional de Cine de Toronto, donde fue recibido con una prolongada ovación. Lejos de construir una representación unidimensional del mal, la película se adentra en una zona más incómoda: la posibilidad de que figuras responsables de atrocidades históricas hayan sido, al mismo tiempo, individuos socialmente atractivos y funcionales a su contexto.

Basada en el libro "El nazi" y el psiquiatra de Jack El-Hai, la película reconstruye el vínculo entre Göring —interpretado por Russell Crowe— y el teniente coronel Douglas Kelley, el psicólogo del ejército estadounidense encarnado por Rami Malek. Kelley fue el encargado de evaluar la estabilidad mental de los líderes nazis detenidos mientras aguardaban su juicio por crímenes de guerra, en una ciudad marcada por los mítines masivos del Tercer Reich.

Crowe subraya en las notas de producción el carácter inquietante del filme. La idea de que los responsables del Holocausto no eran necesariamente excepcionales, sino sujetos que tomaron decisiones en función de intereses como el poder, la riqueza o el odio, plantea una advertencia contemporánea sobre la persistencia de esas lógicas.

La interpretación de Crowe construye un Göring ambiguo: imponente y, al mismo tiempo, seductor; capaz de desplegar calidez y humor mientras sostiene una maquinaria de manipulación. Esa dualidad no solo afecta al personaje de Kelley, sino que interpela al propio espectador, expuesto a los mecanismos de persuasión de uno de los arquitectos del Holocausto.

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El proyecto, que demandó más de una década de desarrollo, encontró en Crowe a la figura ideal para encarnar a Göring, precisamente por su capacidad de transmitir carisma. El actor, que venía de interpretar a Roger Ailes, se involucró en una extensa investigación histórica que incluyó aspectos menos difundidos del líder nazi: su origen en la alta burguesía alemana, su pasado como piloto en la Primera Guerra Mundial, su adicción a las drogas y su acumulación de obras de arte saqueadas a víctimas judías.

La película también se detiene en el contexto jurídico de los Juicios de Núremberg, un hito sin precedentes en la historia del derecho internacional. Por primera vez, el liderazgo completo de un país fue llevado a juicio público por crímenes de guerra, en un escenario donde aún no existían marcos legales consolidados para ese tipo de procesos.

El filme no elude el peso de las imágenes documentales del Holocausto, que son presentadas sin musicalización, replicando el impacto que tuvieron durante los juicios originales. Vanderbilt explicó que decidió registrar las reacciones del elenco en tiempo real frente a ese material, en un intento por capturar una respuesta genuina ante el horror. El objetivo, sostuvo, fue honrar la magnitud de los hechos representados.

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La trama sigue a una joven que debe sobrevivir una noche en el Virgil, un inquietante refugio que funciona como trampa mortal de un culto demoníaco. Lo que comienza como una situación límite pronto se convierte en una batalla desquiciada por la supervivencia. Con un elenco encabezado por Zazie Beetz, Patricia Arquette y Tom Felton, el filme está pensado para quienes buscan emociones fuertes.

“Un secreto mágico”: En el extremo opuesto del espectro aparece esta película animada, que apuesta por la fantasía clásica y los valores universales.

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La historia sigue a un joven hada de los dientes que sueña con descubrir qué hay más allá de su mundo cerrado. Su destino cambia al conocer a Rupee y Gemma, con quienes emprende una misión para unir distintos reinos mágicos. En ese camino deberán enfrentarse a la temible Reina Araña, una villana que amenaza con impedir la unión entre los mundos.

Dirigida por Michael Johnson, la película combina aventura, humor y un mensaje claro sobre la amistad como fuerza transformadora. Con voces originales de Booboo Stewart, Fran Drescher y Jon Lovitz.

“Instinto Implacable”: Para los amantes de la acción, "Instinto Implacable" ("Protector") propone una historia de supervivencia y venganza protagonizada por Milla Jovovich (sí, la recordada protagonista de "El Quinto Elemento"). La actriz interpreta a Nikki, una ex heroína de guerra que ha dejado atrás la violencia para llevar una vida tranquila. Sin embargo, el secuestro de su hija la obliga a regresar a un mundo que conoce demasiado bien. Perseguida por fuerzas policiales y militares, y sumergida en el submundo criminal, Nikki deberá desplegar todas sus habilidades para rescatarla. Dirigida por Adrian Grünberg.

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El regreso de “Crepúsculo”: Como parte de los reestrenos destacados, regresan a los cines las dos entregas finales de la saga "Crepúsculo", dirigidas por Bill Condon. La primera parte retoma la historia de Bella y Edward tras su boda, explorando las consecuencias de un embarazo extraordinario que pone en riesgo la vida de la protagonista. Con un tono más oscuro y dramático, la película profundiza en los límites del amor y el sacrificio.

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Por su parte, "Amanecer - Parte 2" muestra la transformación definitiva de Bella en vampiro y la amenaza que representa el nacimiento de su hija, Renesmee. La tensión crece ante la posible intervención de los Volturi, en un desenlace que combina acción, drama y fantasía. Protagonizadas por Kristen Stewart, Robert Pattinson y Taylor Lautner.