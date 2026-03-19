19 de marzo de 2026 - 16:00

Sorpresa en el cine: Mercedes Sosa está en la banda sonora de la nueva película de Ryan Gosling

El filme de ciencia ficción, protagonizado por Ryan Gosling, llegó este jueves a las salas argentinas y el público se llevó una sorpresa en la música.

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Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

La película "Proyecto Fin del Mundo", adaptación de la novela de Andy Weir con guion de Drew Goddard, está dirigida por Phil Lord y Christopher Miller y protagonizada por Ryan Gosling. Más allá de su apuesta dentro del terreno de la ciencia ficción, el filme, que llegó este jueves a los cines argentinos, incluye guiños culturales que remiten a nuestro país y que no pasan desapercibidos.

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Uno de los momentos destacados ocurre cuando suena el tango “El amanecer”, una pieza emblemática dentro de la historia del género. Compuesta en 1913 por el pianista y director Roberto Firpo, la obra es considerada una de las expresiones instrumentales más representativas del tango.

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En otro tramo del filme aparece “ Gracias a la vida ”, canción escrita por la chilena Violeta Parra y convertida en un himno latinoamericano. La versión elegida es la de Mercedes Sosa, grabada en 1970, ampliamente reconocida como la más difundida e influyente. Este segundo guiño refuerza la presencia de la cultura musical sudamericana dentro de la narrativa.

La película propone una experiencia extensa pero justificada, con elementos como viajes en el tiempo, múltiples incógnitas y una estructura que deja cabos abiertos. La actuación de Gosling concentra gran parte del peso del relato, acompañada por participaciones secundarias de menor presencia.

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