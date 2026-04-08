Estrenos de cine: Zendaya y Robert Pattinson se sacan chispas en "The Drama"

La cartelera de este jueves 9 de abril es inusualmente amplia. A los estrenos de semanas anteriores, con algunos coletazos de los reestrenos del Oscar, se suman ahora comedias desbordadas, filmes de terror y apuestas nacionales que, en algún caso, también tienen un condimento local. Sin embargo, una película sobresale por su ambición y sus protagonistas: " The Drama ", un filme que se presenta como romance pero que, en su desarrollo, funciona como una disección incómoda de la vida en pareja.

¿Acaso les suenan a "Historia de un matrimonio" (Netflix) o "Blue Valentine"? Bueno, no. No va por ahí. La singularidad está garantizada, puesto que la produce A24. El director noruego Kristoffer Borgli se instala en una zona intermedia entre el drama psicológico y la sátira social.

La historia es simple en apariencia: una pareja profundamente enamorada se prepara para su boda, hasta que una serie de secretos comienza a salir a la luz y pone en jaque la relación. Sin embargo, lo que podría resolverse como un conflicto romántico clásico deriva en una exploración mucho más filosa sobre la construcción del vínculo amoroso.

Y para poner en la cámara esta hazaña interpretativa, apeló a dos pesos pesados: Robert Pattinson , quien dejó atrás los años en que alguien podía dudar de su talento, y, sobre todo, Zendaya . La esplendorosa actriz tiene en estos días doblete de estrenos, de hecho: hoy "The Drama" y el domingo la tercera temporada de "Euphoria" en HBO Max (la serie que la lanzó a la fama).

A casi un año del próximo Oscar, ambos ya empezaron a resonar entre las actuaciones más notables del año. De hecho el propio título de la película se convierte en la premisa perfecta de lo que vamos a ver.

Y es que, en ese sentido, "The Drama" saca su poder visceral de una estirpe de películas similares, donde el peso actoral es el sostén del relato. "Kramer vs. Kramer", por poner un ejemplo canónico, supuso la consagración absoluta de Meryl Streep y Dustin Hoffmann. ¿Tendrá "The Drama" el favor de la Academia?

Al margen de eso, solo queda saber si ese condimento de "sátira" será suficiente para torcer un subgénero que siempre prefirió las actuaciones descarnadas y solemnes. ¿Tendrá algún parecido con "La guerra de Los Roses", el clásico de Danny DeVito recientemente hecho (un olvidable) remake?

Más estrenos

"Torrente Presidente": Desde España llega este filme, una nueva entrega del personaje creado por Santiago Segura, que traslada su incorrección habitual al terreno de la política. La película se construye como una sátira desbordada, donde el absurdo y la exageración funcionan como espejo distorsionado de los liderazgos contemporáneos y de la lógica mediática que los sostiene.

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"The Jolly Monkey": El terror, por su parte, ocupa un lugar central esta semana, con esta película que retoma el motivo del objeto maldito. En este caso, a través de un inquietante mono de juguete que desata una serie de asesinatos violentos en un motel familiar. La película combina elementos clásicos con una puesta en escena que privilegia el impacto visual y la acumulación de tensión. Y una aclaración: este filme no tiene nada que ver con " The Monkey".

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"Beezel: La Devoradora de Almas": Propone un relato que se despliega a lo largo de seis décadas, siguiendo a distintos habitantes de una casa marcada por la presencia de una entidad sobrenatural. Dirige Aaron Fradkin y actúan Bob Gallagher, LeJon Woods y Nicolas Robin, entre otros.

"Bodycam": También desde el género, aunque con un enfoque más inmediato, esta película recurre al formato de cámara corporal para sumergir al espectador en una experiencia de terror en primera persona. La historia, que se inicia con una llamada policial rutinaria, deriva rápidamente en un escenario dominado por un culto siniestro. El recurso del falso documental intensifica la experiencia. Dirige Brandon Christensen y actúan Jaime M. Callica, Sean Rogerson y Catherine Lough Haggquist, entre otros.

"La mujer del río": El cine argentino aporta dos títulos que se mueven entre el drama y la identidad. Por un lado, "La mujer del río" construye un thriller íntimo que aborda la violencia de género desde una perspectiva emocional. La historia de Érica, que intenta reconstruir su vida tras una relación marcada por el abuso, se activa con la salida de prisión de su ex pareja. Dirigida por Néstor Mazzini, cuenta con un elenco encabezado por César Troncoso, Andrea Carballo y Matilde Creimer Chiabrando.

"La casaca de Dios": Por otro lado, esta emocionante película apela a un imaginario profundamente arraigado en la cultura argentina: la figura de Diego Maradona y, en particular, la camiseta con la que marcó el llamado “gol del siglo” en el Mundial de 1986. A partir de ese objeto, la película construye un relato que mezcla comedia, emoción y aventura, siguiendo a un padre y su hija en una misión que trasciende lo material para convertirse en una búsqueda de identidad. Dirige Fernán Mirás y actúan Rafael Ferro, Natalia Oreiro y Jorge Marrale, entre otros. Y además, hay un elemento mendocino: una de las productoras fue Frontera+.

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"Buena suerte, diviértete, no mueras": Finalmente, esta comedia introduce una cuota de ciencia ficción con tono lúdico. Dirigida por Gore Verbinski, la película parte de una premisa clásica (un hombre que llega del futuro para evitar una catástrofe) pero la desarrolla en clave coral y con un fuerte componente humorístico y la presencia estelar del ganador del Oscar Sam Rockwell.