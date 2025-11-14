Así fue el paseo de Noel Gallagher por Buenos Aires previo al show de Oasis: que zonas recorrió

Los integrantes de Oasis ya están en Argentina para sus shows del 15 y 16 de noviembre. En los días previos, se encontraron con fans y recorrieron la ciudad.

Noel Gallagher llegó al país y recorrió el cementerio de Recoleta y fue a la Bombonera.

Este miércoles, cientos de fanáticos se emocionaron con la llegada de Liam Gallagher, quien está en el país por la esperada gira que marca el regreso de Oasis, banda que integra con su hermano Noel Gallagher. El tour, llamado "Oasis Live’25", significará el regreso a los escenarios del dúo tras su separación en 2009, con fechas para el 15 y 16 de noviembre de 2025 en el Estadio River Plate.

Luego de la bienvenida de Liam junto a sus seguidores, a quienes les firmó autógrafos, posó para fotografías y conversó brevemente, su hermano, también se encuentra en la ciudad recorriendo destinos emblemáticos.

El paseo del guitarrista por Buenos Aires Noel Gallagher, ya había manifestado en ocasiones anteriores su cariño hacia la capital argentina . En el pasado, al ser consultado por el lugar en el que más espera tocar, Noel no dudó: "El estadio de River, en Buenos Aires". Además, afirmó: "Todos estamos esperando los shows en Buenos Aires, es un lugar especial para nosotros".

El día de hoy realizó un paseo por la capital, acompañado por miembros de su equipo y su hijo menor. El punto de partida fue el Cementerio de la Recoleta donde el músico se detuvo frente a la tumba de Eva Perón.

Noel Gallagher cementerio recoleta Su presencia no pasó inadvertida para los fans ya que una vez que fue identificado en el cementerio, varios seguidores se le acercaron para saludarlo y pedirle autógrafos. Noel se acercó a los sacarse algunas fotos antes de continuar su itinerario.