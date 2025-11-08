Dua Lipa sorprendió al cantar una canción de Soda Stereo en su show

La cantante pop británica, Dua Lipa , regresó a la Argentina por tercera vez y se presentó la noche del viernes 7 de noviembre en el estadio de River Plate, en el marco de su gira internacional Radical Optimism Tour . Tras agotar entradas, se añadió una segunda función para este sábado 8 de noviembre.

Todo listo para el festival Mendoza Sax Fest 2025: los artistas confirmados y los conciertos para agendar

Ricardo Arjona agregó otro show y ya vendió 11 fechas en Argentina: que día será la nueva función

Durante el concierto, la artista interpretó en vivo las canciones de su más reciente álbum, Radical Optimism. Además, tiene una tradición de que el octavo tema lo realiza junto a un artista invitado de la ciudad y en este caso realizó un homenaje a la cultura musical argentina.

La gran sorpresa de la noche llegó cuando Dua Lipa interpretó una de los clásicos himnos del rock argentino, De música ligera de Soda Stereo .

La cantante, quien recientemente finalizó su curso de español, reflejó su aprendizaje y entonó junto con la multitus la letra a la perfección.

Segundos previos a comenzar, la artista expresó: "Aprendí que la música rock es muy importante acá en Argentina" . Luego animó al público: “Si la conoces canta conmigo, esto es De música ligera” dijo la cantante antes de iniciar con el reconocido tema de la banda liderada por Gustavo Cerati.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Los Andes Diario (@losandesdiario)

La interpretación causó furor inmediato, tanto en el estadio en vivo como en las redes sociales. Miles de fans celebraron el gesto que honra el legado musical argentino.

Su relación con Argentina

En ocaciones anteriores, la artista expresó su cariño hacia el páis. En abril de 2025, durante una conversación con Billie Eilish, la cantante elogió al público argentino: “Quiero decir, vos los conocés. Es una experiencia salvaje. Estuvimos en Sudamérica durante tres semanas. Argentina fue uno de los mejores shows de mi vida. Fue una maldita locura”.

Además de su aprecio por el público, la cantante ha manifestado un profundo interés por la literatura argentina.

la-cantante-britanica-ha-leido-y-recomienda-dos-obras-autores-argentinos

Dua Lipa incorporó literatura argentina contemporánea en sus recomendaciones durante su gira Radical Optimism Tour en Asia.

Destacó “No es un río” de la autora entrerriana Selva Almada y “A lo lejos” de Hernán Díaz, consolidando así un vínculo cultural que trasciende la música.