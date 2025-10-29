Todo listo para el festival Mendoza Sax Fest 2025: los artistas confirmados y los conciertos para agendar

Del 21 al 24 de noviembre, Mendoza se convertirá en el epicentro del saxofón y el jazz, con la nueva edición del Mendoza Sax Fest 2025 . Con sedes en el Espacio Cultural Julio Le Parc, Teatro Independencia, Teatro Mendoza y Planta Uno (Godoy Cruz), reunirá a músicos, estudiantes y amantes del jazz de distintos países para participar de conciertos , masterclasses, ensambles, jams y actividades especiales.

Un show tributo a Pink Floyd imperdible: la banda Eclipse se presentará en el teatro Mendoza

Una parábola moderna entre música, arte y teatro: "La historia del soldado", de Stravinsky, revive en Mendoza

El Mendoza Sax Fest 2025 desplegará una programación que combina excelencia artística, pedagogía de alto nivel y una atmósfera de encuentro cultural sin fronteras. Las entradas ya se encuentran disponibles para adquirirlas a través de Entradaweb.com.ar.

Este festival festeja al saxofón en todas sus dimensiones: pedagógica, artística y social. Nacido en Mendoza, se ha consolidado como un punto de encuentro único en Sudamérica, donde convergen grandes referentes mundiales del instrumento junto con estudiantes y músicos locales.

Dirigido por los saxofonistas Mauricio Agüero y Emilio Spitz, ha sido declarado de Interés Cultural por el Ministerio de Cultura de la Nación y de Interés Legislativo por el Concejo Deliberante de la Ciudad de Mendoza. Con un espíritu integrador, el Mendoza Sax Fest reafirma cada año su identidad como un espacio de excelencia artística y apertura comunitaria, proyectando a la provincia como un punto de referencia internacional para el saxofón.

La edición 2025 reunirá a figuras consagradas de distintos continentes, reafirmando su perfil global. Entre los artistas internacionales confirmados se encuentran:

Melissa Aldana (EEUU), una de las saxofonistas más reconocidas del jazz contemporáneo, nominada al Grammy y figura central de la nueva generación del género.

Arno Bornkamp (Países Bajos), referente mundial del saxofón clásico y pedagogo de prestigio internacional.

Baptiste Herbin (Francia), virtuoso del jazz moderno europeo.

Adam Pieronczyk (Polonia), innovador compositor y explorador de los límites del instrumento.

Jonathan Helton y Jeremy Koch (EEUU), destacados intérpretes y formadores del circuito académico internacional.

A ellos se suman los argentinos Gustavo Musso, Bera Romairone (suizo-argentina), Manuel González Ponisio y Mario Breuer, completando una grilla de primer nivel que reunirá diversas tradiciones del saxofón contemporáneo.

image

Conciertos imperdibles

Entre los espectáculos más esperados se destacan dos noches centrales que marcarán la agenda cultural mendocina de noviembre:

Viernes 21 de noviembre: En el Teatro Independencia (Chile 1184, Ciudad de Mendoza), a las 21, la Orquesta Filarmónica de Mendoza, bajo la dirección del maestro Pablo Herrero Pondal, abrirá el festival con un concierto sinfónico de alto impacto. En esta presentación se lucirán como solistas Arno Bornkamp (Países Bajos), Jeremy Koch (EEUU), Jonathan Helton (EEUU) y Bera Romairone (Argentina), interpretando obras clásicas que muestran la versatilidad del saxofón dentro del repertorio orquestal.

Domingo 23 de noviembre: El Teatro Mendoza (San Juan 1427, Ciudad) será el escenario, a las 21, de una presentación imperdible: la reconocida saxofonista chilena radicada en Nueva York, Melissa Aldana, una de las figuras más destacadas del jazz actual, ofrecerá un concierto junto a Pipi Piazzolla (batería), Cirilo Fernández (piano) y Mariano Sívori (contrabajo). Una velada de excelencia que se perfila como uno de los grandes acontecimientos del año para los amantes del jazz contemporáneo.