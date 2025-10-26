Todo listo para el Festival Borges: de qué actividades virtuales se podrá participar

Está todo listo para el Festival Borges, encuentro que celebrará la obra del gran escritor, entre este lunes 27 de octubre y el 1 de noviembre.

Por Antonio Las Heras

Repatriar los restos de Jorge Luis Borges

Por Marta E. Castellino

Borges, Abelardo Roberto Vázquez y la imagen poética

La grilla, que tendrá actividades gratuitas presenciales y otras en formato virtual, reunirá a reconocidos autores, críticos y periodistas de Argentina, México, Francia, España, Bolivia y Estados Unidos para debatir sobre los grandes ejes borgeanos: el amor, la política, el periodismo, la poesía, la amistad con Bioy Casares, el tango y la literatura anglosajona.

Los lectores mendocinos podrán participar cada jornada de una actividad virtual, desde el canal de YouTube del festival .

El evento, organizado por Marisol Alonso y Vivian Dragna, contará con importantes invitados: se destacan Juan Villoro, Hervé Le Tellier, Alicia Borinsky, Gisela Heffes, Pablo Brescia, Javier de Navascués y Martín y José Edmundo Paz-Soldán Ávila. En el plano local estarán, entre otros, Sylvia Iparraguirre, María Inés Krimer, Pablo de Santis, Juan José Becerra, Jorge Monteleone, Patricio Zunini, Flavia Pittella, Hernán Brienza, Paula Varsavsky, Liliana Mindurry, Patricia Kolesnicov y Kevin Johansen.

14. “Borges y el culto de las amistades asimétricas” — Charla virtual con Alicia Borinsky.

18. “Borges y el amor: una mitología privada” — Flavia Pitella y Patricio Zunini. Modera Lucía Osorio. En la Alianza Francesa de Buenos Aires.

Martes 28 de octubre

14. “Borges, una lectura (demasiado) humana” — Charla virtual con Javier de Navascués y Martín.

18. “Borges en la política” — Juan Baroffio, Nicolás Freibrun y Hernán Brienza. Modera Raquel San Martín.

19:30. “Borges y el periodismo” — Facundo Pastor y Patricia Kolesnicov. Modera Lala Toutonian. En la Alianza Francesa de Buenos Aires.

Miércoles 29 de octubre

14. “Un Aleph infinito: Borges desde los Estados Unidos” — Charla virtual con José Edmundo Paz-Soldán Ávila, Pablo Brescia y Gisela Heffes.

18. “El arte de la intriga” — Pablo de Santis, María Inés Krimer y Kike Ferrari. Modera Loyds.

19:30. “Borges salvaje” — Charla con Juan José Becerra. En la Alianza Francesa de Buenos Aires.

Jueves 30 de octubre

14. “Diálogo con Hervé Le Tellier” — Entrevista de Silvia Hopenhayn al autor francés (virtual).

18. “Puentes literarios: Borges y la tradición anglosajona” — Paula Varsavsky, Sylvia Iparraguirre y Liliana Mindurry. Modera Cecilia Bona.

19:30. “Recital de tangos borgeanos” — Walter Romero. En la Alianza Francesa de Buenos Aires.

Viernes 31 de octubre

14. Conferencia de Juan Villoro: “Jorge Luis Borges: El desafío del otro”.

18. “La poesía de Borges: detalles de un crepúsculo” — Exposición de Jorge Monteleone. En la Alianza Francesa de Buenos Aires.

Sábado 1 de noviembre

11. Caminata “Tras los pasos de Borges” — Recorrido guiado por Juan Baroffio desde Plaza San Martín hasta la Biblioteca Nacional.

18. Entrevista a Kevin Johansen — Diálogo sobre música, lectura y Borges.

20. Teatro: “Borges y yo. Recuerdo de un amigo futuro” — Con Andrea Bonelli, adaptación de Hanna Schygulla. En la Alianza Francesa de Buenos Aires.