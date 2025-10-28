28 de octubre de 2025 - 16:12

Un domingo para el folclore: el PreLaborde se realizará en el teatro Independencia

El festival de malambo preseleccionará a los concursantes mendocinos en el teatro Independencia.

image
Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

El próximo domingo 2 de noviembre, desde las 10 de la mañana, el Teatro Independencia será escenario de una jornada especial dedicada al folclore argentino. La sala albergará la selección local para participar en el Festival Nacional del Malambo de Laborode, uno de los encuentros más representativos y tradicionales del país.

Con una entrada general de $8.000 y apto para todo público, el evento reunirá a bailarines, músicos y referentes del folclore regional que buscan su lugar en el mítico certamen de Laborde, en la provincia de Córdoba.

image

Cómo es el festival de Laborde

Desde hace más de medio siglo, el Festival Nacional del Malambo de Laborde se celebra cada enero en esa localidad cordobesa, transformándola durante seis noches consecutivas en un verdadero epicentro de la cultura popular argentina. Miles de visitantes llegan desde distintos puntos del país para disfrutar de un espectáculo que combina destreza, tradición y pasión por las danzas nativas.

Para alcanzar el escenario mayor, los artistas deben atravesar una serie de instancias eliminatorias conocidas como Pre-Laborde, que se desarrollan en diferentes provincias a lo largo del año. En estos encuentros clasificatorios, cada participante tiene la oportunidad de demostrar su talento y disciplina ante un jurado de destacadas figuras del ámbito artístico, encargado de elegir a los representantes que llevarán el nombre de su región a la competencia nacional.

