Qué es el Mendoween: el festival que mezcla proyecciones de pelis de terror con feria y talleres

Halloween vuelve a apoderarse de la Ciudad de Mendoza. Entre este viernes 31 de octubre y el sábado 1 de noviembre, el Microcine Municipal (9 de Julio 500, Capital) será el epicentro de la segunda edición de Mendoween , un festival que reúne a los fanáticos del terror en todas sus expresiones: cine, literatura, ilustración, música y performance.

Durante dos jornadas intensas —de 18 a 23 horas—, el evento promete un recorrido sensorial por los mundos del horror, con más de veinte feriantes y artistas locales, talleres, shows en vivo, narraciones, concursos de disfraces y la proyección de dos películas que se convirtieron en clásicos modernos del género.

Mendoween nació como un espacio de encuentro para una comunidad que encuentra belleza en lo siniestro y arte en lo oscuro. “Si esta es tu tribu, no podés faltar”, anuncian los organizadores, que prepararon una programación que combina lo mejor del terror local con obras internacionales de culto.

El público podrá recorrer una feria con propuestas de artistas visuales, escritores, ilustradores y diseñadores inspirados en lo fantástico, lo macabro y lo sobrenatural. También habrá talleres de literatura e ilustración para quienes quieran sumergirse en la creación de universos tenebrosos, además de performances y música en vivo que acompañarán las noches con una estética entre lo gótico, lo freak y lo monstruoso.

El espíritu del evento se completa con un concurso de disfraces, donde los asistentes podrán dar rienda suelta a su creatividad y encarnar a sus criaturas más terroríficas.

Terror en pantalla grande

El Microcine Municipal, una de las salas con más historia de la ciudad, será escenario de una doble maratón cinematográfica pensada para los verdaderos fanáticos del miedo.

El viernes 31 de octubre a las 19.30 se proyectará "Aterrados" (2018), del argentino Demián Rugna, el mismo director de "Cuando acecha la maldad". La película —considerada una de las más escalofriantes del cine nacional reciente— transcurre en un barrio porteño donde comienzan a ocurrir fenómenos paranormales imposibles de explicar. Un grupo de investigadores intentará descubrir la causa de los hechos, pero el terror pronto se multiplica dentro de las casas.

El sábado 1 de noviembre, también a las 19.30, será el turno de "The Babadook" (2014), ópera prima de la australiana Jennifer Kent, una pieza de terror psicológico que redefinió el miedo moderno con una historia sobre el duelo, la maternidad y los monstruos internos. El filme narra la pesadilla de una madre y su hijo acechados por una presencia siniestra surgida de un misterioso libro infantil.

Entradas y acceso

Las entradas generales tienen un valor de $5.000, e incluyen acceso al predio, la feria, los shows en vivo y los talleres de literatura e ilustración.

Para quienes deseen vivir la experiencia completa, la Entrada General + Cine cuesta $6.000 e incluye además la proyección de una película. Y para los más fanáticos del género, la Promo Maratón de Mendoween ofrece acceso a todas las actividades y a las dos funciones por $10.000.