Ideal para decorar la casa en halloween: cómo reciclar los manteles usados que ya no usas

Hay elementos en casa que parecen quedarse guardados para siempre, pero con un poco de ingenio pueden tener un nuevo propósito. Los manteles blancos o usados pueden convertirse en un recurso ideal para Halloween si se utilizan de una manera creativa, económica y visualmente impactante.

Con solo algunos elementos adicionales que probablemente ya tengas, es posible recuperar estos manteles y transformarlos en piezas decorativas para la decoración en la entrada de casa. El resultado es tan llamativo como original y permite crear un ambiente festivo sin gastar dinero ni generar desperdicio.

El primer paso es revisar si los manteles aún conservan su forma y si están limpios. No importa si tienen manchas o pequeñas imperfecciones, ya que eso incluso puede darle un aspecto más realista a la decoración.

Para este proyecto se necesita:

Manteles blancos o claros.

Tijeras.

Cinta adhesiva.

Una cuerda.

Pintura oscura lavable (temperas).

Algunos globos o bolsas plásticas. Estos elementos siempre los tenemos en casa, o también pueden conseguirse fácilmente en cualquier tienda.

El truco está en utilizarlos de forma estratégica para crear figuras como fantasmas o siluetas que se muevan con el viento.

El truco está en utilizarlos de forma estratégica para crear figuras como fantasmas o siluetas que se muevan con el viento. La pintura negra servirá para dibujar ojos, bocas o detalles sobre el mantel, y las cuerdas permitirán fijar la tela a la puerta o colgarla para dar movimiento. Si se busca un toque más elaborado, se pueden añadir luces LED blancas o anaranjadas detrás de los manteles para que brillen por la noche. Esta opción genera un efecto visual ideal para decorar entradas, pasillos o balcones y atraer las miradas durante toda la celebración.

Paso a paso para transformar los manteles en una decoración casera de Halloween El procedimiento es muy simple y no requiere conocimientos de manualidades. Primero, debemos extender el mantel sobre una superficie limpia y decidir qué tipo de figura se quiere crear. Si se elige un fantasma clásico, colocá un globo inflado en el centro del mantel y cubrilo formando una especie de cabeza. Luego deberás atar con hilo o cinta para que conserve la forma. Con pintura negra o marcador permanente dibujá los ojos y la boca. Una vez seco, el mantel podés colocarlo en la puerta y adherirlo con cinta adhesiva para que quede suspendido. Si se desea mayor realismo, se pueden hacer pequeños cortes en los bordes para dar un efecto de movimiento o desgaste. También puede usarse el mantel como fondo decorativo, cubriendo toda la puerta y añadiendo figuras de murciélagos o calabazas recortadas en cartulina. Los manteles blancos o usados son un tesoro porque pueden convertirse en el detalle más llamativo de la decoración de Halloween sin invertir dinero ni esfuerzo. Con materiales fáciles de conseguir, podés crear un efecto sorprendente que renueva el ambiente y aprovecha objetos olvidados.