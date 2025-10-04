No tires las sogas viejas que tenés en casa, porque son un tesoro: qué se puede hacer con ellas

En tiempos donde la sostenibilidad y el reciclaje cobran mayor relevancia , transformar objetos que consideramos inservibles en útiles y decorativos puede ser una actividad gratificante y creativa. Todo puede tener otra oportunidad, como por ejemplo las sogas y los tarros de pintura, que juntos arman un útil asiento.

Este proyecto no solo te ayudará a ahorrar dinero , sino que también contribuirás al cuidado del medio ambiente al darle una segunda vida a materiales que de otro modo terminarían en la basura.

1. Preparar el tacho de pintura : Comienza limpiando bien el tacho de pintura. Si hay restos de pintura, asegúrate de eliminar cualquier residuo. Puedes usar agua caliente y jabón para facilitar este proceso. Si deseas, puedes pintar o barnizar el tacho en un color que combine con la decoración de tu hogar.

2. Medir y cortar la soga : La soga será la parte que sostiene el asiento del banquito. Mide la longitud necesaria para cubrir la parte superior del tacho y cortala. Es recomendable que la soga sea aproximadamente tres veces más larga que el diámetro del tacho, para que puedas hacer varias vueltas y asegurar la resistencia.

3. Hacer el asiento: Comienza a enrollar la soga alrededor del tacho. Puedes empezar desde la parte superior, haciendo que la soga quede bien ajustada. Realiza varias vueltas, asegurándote de que la soga esté firme y no se deslice. A medida que vayas enrollando, es importante que mantengas una tensión constante para que el asiento sea resistente.

4. Asegurar la soga: Una vez que hayas terminado de enrollar la soga, corta el exceso y haz un nudo firme para que no se deshaga. Si te queda algún exceso de soga en la parte inferior del tacho, puedes cortarlo o esconderlo en los enrollados.

5. Opcional - Decorar el banquito: Si te gustaría personalizar tu banquito, puedes agregar algunos detalles decorativos. Por ejemplo, puedes pintar o barnizar la soga en un color que combine con la decoración de tu hogar. Otra opción es usar plantillas para hacer diseños.