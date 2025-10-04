4 de octubre de 2025 - 09:12

No tires las sogas viejas que tenés en casa, porque son un tesoro: qué se puede hacer con ellas

Con algunos materiales y dedicando tiempo para el reciclaje, podrás darle una nueva vida a este objeto, que suele estar olvidado en tu hogar.

Por Alejo Zanabria

Materiales necesarios

  • Un tacho de pintura grande, preferiblemente de metal o plástico.
  • Una soga vieja (de yute, cáñamo o cualquier otro material resistente).
  • Tijeras.
  • Taladro.
  • Pintura o barniz (opcional).
Paso a paso para crear tu banquito

1. Preparar el tacho de pintura: Comienza limpiando bien el tacho de pintura. Si hay restos de pintura, asegúrate de eliminar cualquier residuo. Puedes usar agua caliente y jabón para facilitar este proceso. Si deseas, puedes pintar o barnizar el tacho en un color que combine con la decoración de tu hogar.

2. Medir y cortar la soga: La soga será la parte que sostiene el asiento del banquito. Mide la longitud necesaria para cubrir la parte superior del tacho y cortala. Es recomendable que la soga sea aproximadamente tres veces más larga que el diámetro del tacho, para que puedas hacer varias vueltas y asegurar la resistencia.

3. Hacer el asiento: Comienza a enrollar la soga alrededor del tacho. Puedes empezar desde la parte superior, haciendo que la soga quede bien ajustada. Realiza varias vueltas, asegurándote de que la soga esté firme y no se deslice. A medida que vayas enrollando, es importante que mantengas una tensión constante para que el asiento sea resistente.

4. Asegurar la soga: Una vez que hayas terminado de enrollar la soga, corta el exceso y haz un nudo firme para que no se deshaga. Si te queda algún exceso de soga en la parte inferior del tacho, puedes cortarlo o esconderlo en los enrollados.

5. Opcional - Decorar el banquito: Si te gustaría personalizar tu banquito, puedes agregar algunos detalles decorativos. Por ejemplo, puedes pintar o barnizar la soga en un color que combine con la decoración de tu hogar. Otra opción es usar plantillas para hacer diseños.

