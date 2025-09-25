Los lápices de colores viejos no los tires, son un gran tesoro: 3 manualidades que se pueden hacer

Reciclaje casero. Estos útiles escolares son ideales para armar nuevas manualidades que pueden ser adornos para tu casa.

Todos tenemos en casa elementos que ya no usamos pero que tampoco tiramos, por esperar que puedan ser salvados o arreglados. Probablemente uno de ellos sean los lápices de colores viejos, esos que al terminar el colegio quedan en un cajón sin saber que todavía pueden tener una segunda vida.

Reciclar este tipo de objetos no solo es positivo para el medioambiente, ya que un lápiz puede tardar cerca de 400 años en degradarse, sino que también puede ser terapéutico y divertido. A continuación, algunas de las mejores ideas para trabajar con lápices antiguos.

Justamente esos lápices son los ideales para poner manos a la obra con nuevas ideas:

Manualidades artísticas que se pueden hacer con lapices de colores Para los amantes del arte, los lápices de colores pueden ser grandes aliados. Se pueden utilizar para cuadros, mosaicos o incluso esculturas. También es posible decorar superficies pegando trozos de lápiz como parte de un patrón visual colorido y original.

Marcadores de jardín Tanto chicos como grandes pueden usar los lápices como divertidos marcadores de plantas. Basta con escribir el nombre de la especie en el cuerpo del lápiz y clavarlo en la tierra. No solo cumple la función de etiquetar, sino que además añade color y personalidad al jardín.

Portalápices Hacer portalápices con estos colores viejos, puede ser una de las ideas más divertidas y creativas para reutilizar los lápices de diferentes tamaños que ya no uses. Reciclaje Los lápices de colores son muy fácil de reciclar para hacer manualidades. Web Lámparas Finalmente, con los mismos lápices, se pueden hacer lámparas que decoren las habitaciones de los más pequeños y así darles un toque más de color y de diversión a la luz del foco.