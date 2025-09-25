25 de septiembre de 2025 - 14:55

Los lápices de colores viejos no los tires, son un gran tesoro: 3 manualidades que se pueden hacer

Reciclaje casero. Estos útiles escolares son ideales para armar nuevas manualidades que pueden ser adornos para tu casa.

Los lápices de colores son muy fácil de reciclar para hacer manualidades.&nbsp;

Los lápices de colores son muy fácil de reciclar para hacer manualidades. 

Foto:

Web
Por Alejo Zanabria

Todos tenemos en casa elementos que ya no usamos pero que tampoco tiramos, por esperar que puedan ser salvados o arreglados. Probablemente uno de ellos sean los lápices de colores viejos, esos que al terminar el colegio quedan en un cajón sin saber que todavía pueden tener una segunda vida.

Leé además

Javier Milei recibió un regalo de Donald Trump: la captura de un tuit.

Qué le pide Trump a Milei a cambio de un nuevo préstamo para Argentina

Por Redacción Economía
Este reciclaje hará que aproveches ese artefacto viejo que no tenias idea de que podía servir para algo más.

El armazón de los ventiladores de pie que ya no sirven son un tesoro, no lo tires: la forma de aprovecharlo

Por Alejo Zanabria
Reciclaje
Los lápices de colores son muy fácil de reciclar para hacer manualidades.

Los lápices de colores son muy fácil de reciclar para hacer manualidades.

Todos tenemos lápices de colores que dejamos de usar porque se partieron, porque compramos otros mejores o simplemente porque quedaron olvidados en algún rincón de nuestra casa. Justamente esos lápices son los ideales para poner manos a la obra con nuevas ideas:

Manualidades artísticas que se pueden hacer con lapices de colores

Para los amantes del arte, los lápices de colores pueden ser grandes aliados. Se pueden utilizar para cuadros, mosaicos o incluso esculturas. También es posible decorar superficies pegando trozos de lápiz como parte de un patrón visual colorido y original.

Marcadores de jardín

Tanto chicos como grandes pueden usar los lápices como divertidos marcadores de plantas. Basta con escribir el nombre de la especie en el cuerpo del lápiz y clavarlo en la tierra. No solo cumple la función de etiquetar, sino que además añade color y personalidad al jardín.

Portalápices

Hacer portalápices con estos colores viejos, puede ser una de las ideas más divertidas y creativas para reutilizar los lápices de diferentes tamaños que ya no uses.

Reciclaje
Los lápices de colores son muy fácil de reciclar para hacer manualidades.

Los lápices de colores son muy fácil de reciclar para hacer manualidades.

Lámparas

Finalmente, con los mismos lápices, se pueden hacer lámparas que decoren las habitaciones de los más pequeños y así darles un toque más de color y de diversión a la luz del foco.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Esta idea de reciclaje es ideal para reordenar tu casa.

Las canillas viejas, no las tires, porque son un tesoro en casa: qué se puede hacer con ellas

Por Agustín Zamora
 Recicla los corchos de vino.

No tires los corchos que tenés en tu casa, son un tesoro: el impacto positivo que tienen en tus plantas

Por Camilo Clavel
Convertí tus frascos de vidrio en un recipiente para cepillos de dientes

Los frascos de vidrio que no usas son un tesoro: cómo se pueden reciclar para mejorar el orden

Por Redacción
listo en 5 minutos: como hacer pan de almendras bajo en carbohidratos y sin gluten

Listo en 5 minutos: cómo hacer pan de almendras bajo en carbohidratos y sin gluten

Por Andrés Aguilera