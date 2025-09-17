Las canillas viejas, no las tires, porque son un tesoro en casa: qué se puede hacer con ellas

En el mundo de las manualidades casi todos los objetos pueden ser reciclados para crear impresionantes diseños que son muy útiles para el hogar. Un ejemplo de ello son los percheros hechos con las canillas viejas o que fueron desinstaladas, las cuales suman un toque muy original y crean un estilo rústico en los espacios.
Las canillas cuando ya están viejas, y deciden cambiarse por unas nuevas, pasan a ser accesorios muy útiles para reutilizar y llevar adelante manualidades que decoren el hogar. Por eso, si tienes canillas viejas sin usar es momento de buscarlas y crear con ellas distintas opciones sin gastar dinero de más.
Reciclaje
Esta idea de reciclaje es ideal para reordenar tu casa.
Web
Para hacer este tipo de perchero no se necesitan demasiados materiales, pero quizás sí será importante armarlo en conjunto con otra persona que tenga conocimientos en herrería. Las canillas son un elemento que tiene como material el hierro o el plástico, por lo que son muy duraderas.
Si tienes canillas viejas sin usar, dales una nueva vida con esta hermosa idea. Solo será necesario que pongas tu manos en acción, juntes todos los materiales y armes un original y decorativo perchero que también pueden tener diseños unicolores o dibujos de flores. Incluso se puede personalizar con palabras o frases especiales.