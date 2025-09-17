17 de septiembre de 2025 - 14:28

Las canillas viejas, no las tires, porque son un tesoro en casa: qué se puede hacer con ellas

Reciclaje. Darles una segunda oportunidad a esas canillas que solo están tiradas en tu casa puede ser una maravillosa idea.

Esta idea de reciclaje es ideal para reordenar tu casa.

Esta idea de reciclaje es ideal para reordenar tu casa.

Las canillas cuando ya están viejas, y deciden cambiarse por unas nuevas, pasan a ser accesorios muy útiles para reutilizar y llevar adelante manualidades que decoren el hogar. Por eso, si tienes canillas viejas sin usar es momento de buscarlas y crear con ellas distintas opciones sin gastar dinero de más.

Esta idea de reciclaje es ideal para reordenar tu casa.

Esta idea de reciclaje es ideal para reordenar tu casa.

Para hacer este tipo de perchero no se necesitan demasiados materiales, pero quizás sí será importante armarlo en conjunto con otra persona que tenga conocimientos en herrería. Las canillas son un elemento que tiene como material el hierro o el plástico, por lo que son muy duraderas.

Si tienes canillas viejas sin usar, dales una nueva vida con esta hermosa idea. Solo será necesario que pongas tu manos en acción, juntes todos los materiales y armes un original y decorativo perchero que también pueden tener diseños unicolores o dibujos de flores. Incluso se puede personalizar con palabras o frases especiales.

Esta idea de reciclaje es ideal para reordenar tu casa.

Esta idea de reciclaje es ideal para reordenar tu casa.

Materiales:

  • Canillas - por lo menos 3-.
  • Tabla de madera.
  • Barniz.
  • Pegamento.
  • Taladro.
  • Ganchos.

Paso a paso para este reciclaje

  1. Toma la tabla de madera del tamaño que desees, asegúrate de que esté en buen estado y dale una capa de barniz para que se conserve por más tiempo.
  2. Dependiendo del tamaño de la tabla será la cantidad de canillas que necesites, pero contar con unas tres es una buena cantidad.
  3. Luego toma la tabla de madera y con un pegamento especial pega las canillas como se ven en la imagen y así quedaran los ganchos del perchero.
  4. Asegúrate de que queden firmes. Para terminar coloca por la parte de atrás los ganchos necesarios para poder colgar el perchero en la pared y listo.
