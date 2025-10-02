2 de octubre de 2025 - 20:44

Luis Caputo viaja a Washington en busca de "respaldo financiero" de Estados Unidos

El secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Scott Bessent, afirmó que espera la llegada del ministro argentino para dialogar sobre las opciones para brindar apoyo financiero.

El ministro de Economía, Luis Caputo, y el presidente del Banco Central, Santiago Bausili. Foto NA: MARIANO SÁNCHEZ

El ministro de Economía, Luis Caputo, y el presidente del Banco Central, Santiago Bausili. Foto NA: MARIANO SÁNCHEZ

Foto:

Los Andes | Redacción Economía
Por Redacción Economía

El ministro de Economía, Luis Caputo, tiene previsto viajar este viernes a Washington en busca de un respaldo financiero con el Tesoro de Estados Unidos, en medio de la tensión financiera y política que atraviesa el país en la recta final hacia las elecciones del 26 de octubre.

Leé además

El presidente Donald Trump recibió en Estados Unidos al mandatario Javier Milei, además de la secretaria presidencial, Karina Milei; el ministro de Economía, Luis Caputo; y el Ministro de Relaciones Exteriores, Gerardo Werthein.  

Caputo, tras el encuentro con Donald Trump: "Se habló de una cifra específica y el apoyo fue total"

Por Redacción Economía
Frente del Instituto Nacional de Vitivinicultura, la Nación pasara a disponibilidad a 49 empleados del INV. 

Las nuevas autoridades que oficializaron en INTA, INV e INASE

Por Redacción Economía

El funcionario no estará solo: lo acompañarán el presidente del Banco Central, Santiago Bausili; el viceministro de Economía, José Luis Daza; y el secretario de Finanzas, Pablo Quirno, quienes integrarán la delegación encargada de reforzar la negociación.

Esta mañana, el secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Scott Bessent, reiteró su apoyo al Gobierno de Javier Milei, insistió en que está preparado “para hacer lo necesario” en pos de estabilizar la economía Argentina y confirmó que se trabaja en swap.

“El Tesoro de los Estados Unidos está totalmente preparado para hacer lo que sea necesario y continuaremos observando de cerca los acontecimientos”, escribió Bessent en su cuenta de X.

Buscan que las políticas de Milei sean un “éxito”

El funcionario americano reveló que ayer mantuvo una reunión con el ministro de Economía, Luis Caputo, y anunció que un equipo del Palacio de Hacienda viajará a Washington en los próximos días.

“Después de un intenso trabajo desde la reunión del presidente Donald Trump con el Presidente Javier Milei en Nueva York, en los próximos días espero que el equipo del Ministro Caputo venga a DC para avanzar significativamente en nuestras discusiones en persona sobre las opciones para brindar apoyo financiero”, indicó Bessent en una comunicación a través de redes sociales.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SecScottBessent/status/1973705458947903914&partner=&hide_thread=false

Añadió que “durante las conversaciones de ayer con mis colegas Ministros de Finanzas, el Grupo de los 7 enfatizo la importancia del éxito de las políticas económicas del Presidente Milei para el pueblo de Argentina, para la región y para el G7”.

Finalmente, volvió a señalar que “el Tesoro está totalmente preparado para hacer lo que sea necesario y continuaremos observando de cerca los acontecimientos”.

Sobre el swap: "No estamos poniendo dinero en Argentina"

Bessent también confirmó que trabaja en un swap de monedas por la Argentina y negó que su país estuviera “poniendo plata” en este salvataje. “No estamos poniendo dinero en Argentina”, señaló en una entrevista con CNBC, que difundió la agencia Bloomberg.

Las declaraciones de Bessent se da en medio de otra subida del dólar que lo pone cerca del techo de la banda.

Si bien en el mercado se respeta este respaldo, existe una crisis de confianza porque las expectativas son de un cambio de régimen cambiario, que podría incluir la eliminación de las bandas de flotación y un salto en el precio del dólar.

El miércoles el Tesoro tuvo que vender US$ 400 millones para que la divisa en el mercado mayorista no supere los $1.425, mientras los dólares financieros con los que operan las empresas superaron los $1.500.

Poco después, Caputo publicó un tuit en el que sostuvo: “Trabajando duro para terminar de concretar lo anunciado la semana pasada por el Secretario del Tesoro”.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

La medida anunciada por el ministro Caputo para quitar retenciones al campo tendrá impacto en el plan del superávit.

El costo fiscal de la quita de retenciones sería de US$1.000 millones y equivale a casi 50% del superávit

Por Redacción Economía
Luis Petri se suma a la comitiva que viajará a Estados Unidos. Foto: Luis Petri en X.

Luis Petri se suma a la comitiva que viajará a Estados Unidos con Javier Milei

Por Juan Carlos Albornoz
ARCA publicó por error datos de cuentas de argentinos en EE. UU.

ARCA publicó por "error" información privada de contribuyentes argentinos en Estados Unidos

Por Redacción Economía
Las acciones argentinas cotizaron en alza luego del anuncio de Bessent

Las acciones argentinas cotizaron en alza luego del anuncio de Bessent

Por Redacción Economía