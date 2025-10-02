Luis Caputo viaja a Washington en busca de "respaldo financiero" de Estados Unidos

El ministro de Economía, Luis Caputo , tiene previsto viajar este viernes a Washington en busca de un respaldo financiero con el Tesoro de Estados Unidos , en medio de la tensión financiera y política que atraviesa el país en la recta final hacia las elecciones del 26 de octubre.

Caputo, tras el encuentro con Donald Trump: "Se habló de una cifra específica y el apoyo fue total"

El funcionario no estará solo: lo acompañarán el presidente del Banco Central, Santiago Bausili ; el viceministro de Economía, José Luis Daza ; y el secretario de Finanzas, Pablo Quirno , quienes integrarán la delegación encargada de reforzar la negociación.

El objetivo en Estados Unidos será avanzar en las negociaciones con el gobierno de Donald Trump para establecer el swap de monedas por US$ 20.000 millones.

Esta mañana, el secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Scott Bessent, reiteró su apoyo al Gobierno de Javier Milei, insistió en que está preparado “para hacer lo necesario” en pos de estabilizar la economía Argentina y confirmó que se trabaja en swap.

“El Tesoro de los Estados Unidos está totalmente preparado para hacer lo que sea necesario y continuaremos observando de cerca los acontecimientos” , escribió Bessent en su cuenta de X.

Buscan que las políticas de Milei sean un “éxito”

El funcionario americano reveló que ayer mantuvo una reunión con el ministro de Economía, Luis Caputo, y anunció que un equipo del Palacio de Hacienda viajará a Washington en los próximos días.

“Después de un intenso trabajo desde la reunión del presidente Donald Trump con el Presidente Javier Milei en Nueva York, en los próximos días espero que el equipo del Ministro Caputo venga a DC para avanzar significativamente en nuestras discusiones en persona sobre las opciones para brindar apoyo financiero”, indicó Bessent en una comunicación a través de redes sociales.

After intensive work since @POTUS Trump’s meeting with President @JMilei in New York, in the coming days I look forward to Minister Caputo‘s team coming to D.C. to meaningfully advance our… — Treasury Secretary Scott Bessent (@SecScottBessent) October 2, 2025

Añadió que “durante las conversaciones de ayer con mis colegas Ministros de Finanzas, el Grupo de los 7 enfatizo la importancia del éxito de las políticas económicas del Presidente Milei para el pueblo de Argentina, para la región y para el G7”.

Finalmente, volvió a señalar que “el Tesoro está totalmente preparado para hacer lo que sea necesario y continuaremos observando de cerca los acontecimientos”.

Sobre el swap: "No estamos poniendo dinero en Argentina"

Bessent también confirmó que trabaja en un swap de monedas por la Argentina y negó que su país estuviera “poniendo plata” en este salvataje. “No estamos poniendo dinero en Argentina”, señaló en una entrevista con CNBC, que difundió la agencia Bloomberg.

Las declaraciones de Bessent se da en medio de otra subida del dólar que lo pone cerca del techo de la banda.

Si bien en el mercado se respeta este respaldo, existe una crisis de confianza porque las expectativas son de un cambio de régimen cambiario, que podría incluir la eliminación de las bandas de flotación y un salto en el precio del dólar.

El miércoles el Tesoro tuvo que vender US$ 400 millones para que la divisa en el mercado mayorista no supere los $1.425, mientras los dólares financieros con los que operan las empresas superaron los $1.500.

Poco después, Caputo publicó un tuit en el que sostuvo: “Trabajando duro para terminar de concretar lo anunciado la semana pasada por el Secretario del Tesoro”.