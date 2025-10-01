Los cassettes viejos y llenos de polvo, no los tires, son un tesoro que tenés: cómo aprovecharlo

Todos tenemos algún cassette viejo en casa, que ya nisiquiera se pueden probar por no tener casetera y con el tiempo, fueron ocupando lugares en los cajones del placard o de algún escritorio, con la esperanza de que alguna vez se puedan reutilizar con su función inicial.
Con el correr del tiempo, este deseo está cada vez más lejos, pero es posible darles otra vida, asi estén sucios o viejos. Esto es mediante del reciclaje.
Reciclaje
Este reciclaje es útil para darle una nueva oportunidad a los viejos cassettes.
Ahora ya sabes, si todavía tenés algún cassette en un cajón, roto o en desuso, no lo descartes. Con pocos materiales y un poco de creatividad, podés darle una segunda vida convirtiéndolo en un monedero original.
El resultado es un práctico monedero donde podés guardar monedas, tarjetas o pequeños objetos personales. Con este sencillo paso a paso, no solo le das una segunda vida al cassette que parecía destinado a la basura, sino que además ayudás a cuidar el medio ambiente a través del reciclaje