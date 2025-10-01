1 de octubre de 2025 - 12:59

Los cassettes viejos y llenos de polvo, no los tires, son un tesoro que tenés: cómo aprovecharlo

Durante muchos años, fueron parte de nuestra vida y ahora, estos cassettes merecen ser usados en algo más.

Este reciclaje es útil para darle una nueva oportunidad a los viejos cassettes.

Este reciclaje es útil para darle una nueva oportunidad a los viejos cassettes. 

Por Alejo Zanabria

Este reciclaje es útil para darle una nueva oportunidad a los viejos cassettes.

Este reciclaje es útil para darle una nueva oportunidad a los viejos cassettes.

Ahora ya sabes, si todavía tenés algún cassette en un cajón, roto o en desuso, no lo descartes. Con pocos materiales y un poco de creatividad, podés darle una segunda vida convirtiéndolo en un monedero original.

Materiales:

  • Un cassette viejo.
  • pegamento fuerte.
  • Un pedazo de tela.
  • Un cierre.
  • Rectángulo de plástico duro.

Paso a paso para reciclar los cassettes viejos

  1. El primer paso es pegar el cierre alrededor del cassette, cuidando que quede firme.
  2. Luego, colocá el pedazo de tela en el interior para que el acabado sea más prolijo y funcione como forro.
  3. Finalmente, pegá el plástico duro en la parte trasera para darle estabilidad y resistencia al nuevo accesorio.
Este reciclaje es útil para darle una nueva oportunidad a los viejos cassettes.

Este reciclaje es útil para darle una nueva oportunidad a los viejos cassettes.

Este reciclaje es útil para darle una nueva oportunidad a los viejos cassettes.

Este reciclaje es útil para darle una nueva oportunidad a los viejos cassettes.

El resultado es un práctico monedero donde podés guardar monedas, tarjetas o pequeños objetos personales. Con este sencillo paso a paso, no solo le das una segunda vida al cassette que parecía destinado a la basura, sino que además ayudás a cuidar el medio ambiente a través del reciclaje

