Mezclar té negro con vinagre: por qué lo recomiendan para el cabello y cómo aplicarlo

Tener el cabello fuerte, con brillo y saludable, sin invertir en tratamientos costosos o llenos de químicos, es posible. En ese punto aparecen los trucos caseros, simples, económicos y efectivos como usar una mezcla de té negro con vinagre, un enjuague natural que promete devolverle vitalidad a tu pelo de una manera sorprendente.
Esta combinación tiene una lógica muy interesante, ya que por un lado está el té negro es rico en antioxidantes y taninos, que ayudan a fortalecer la fibra capilar, aportar brillo y, además, oscurecer levemente el tono del pelo de manera natural.
Por otro lado, el vinagre -ya sea de manzana o de alcohol- que funciona como un excelente acondicionador casero ya que equilibra el pH del cuero cabelludo, combate la caspa, elimina restos de productos y sella la cutícula capilar. El resultado es un pelo más suave, menos encrespado y con un brillo notable después de cada aplicación.
Lo mejor de este truco es que no requiere productos difíciles de conseguir, se prepara con ingredientes básicos de la cocina con los que obtendrás tu propio tratamiento capilar, ideal para sumarlo a tu rutina de belleza sin complicaciones.