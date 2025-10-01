Las recetas de asado argentino revelan trucos para cocinar chorizos jugosos, con el punto exacto y sin que se resequen en la parrilla.

En el ritual del asado argentino, los chorizos ocupan un lugar central. Son los primeros en servirse, marcan el inicio de la reunión y siempre generan expectativa. Sin embargo, un error común es que queden secos o demasiado cocidos. La clave está en la técnica: tiempo, temperatura y corte justo.

Estas recomendaciones provienen de parrilleros que enseñan cómo lograr el equilibrio perfecto, basándose en recetas tradicionales de la parrilla argentina.

Cómo hacer chorizos jugosos en el asado la receta de cocción justa para que no se sequen (1) Trucos para chorizos jugosos en la parrilla El primer punto es el fuego: debe ser parejo y con brasas moderadas, nunca llamas fuertes. Una cocción lenta, a temperatura constante, asegura que el chorizo se cocine por dentro sin perder jugos.

Otro truco es no pincharlos con tenedor durante la cocción. Al hacerlo, se escapan los líquidos y se reseca la carne. Lo ideal es girarlos suavemente con pinzas, respetando los tiempos.

Además, el corte en mariposa (abrirlos a lo largo) solo se recomienda hacia el final, si se quiere dorar más rápido, nunca al inicio.

Recetas fáciles: paso a paso para cocinarlos Encender el fuego y esperar a que se formen brasas blancas, sin llamaradas.

Colocar los chorizos en la parrilla a fuego medio, sin que estén demasiado cerca de las brasas.

Cocinar durante 20 a 25 minutos, girándolos cada 5 minutos para una cocción pareja.

Evitar pincharlos y controlar que la piel se dore lentamente.

Retirarlos cuando estén dorados por fuera y firmes, pero aún jugosos por dentro. Con este procedimiento, el chorizo alcanza el punto justo: piel crocante y centro jugoso. Cómo hacer chorizos jugosos en el asado la receta de cocción justa para que no se sequen (2) Asado argentino con el sabor tradicional El secreto de un buen asado no está solo en la carne vacuna: los chorizos también son protagonistas. Cocinados con paciencia y sin apuros, mantienen todo su sabor y jugosidad. Pueden servirse en pan como choripán, con chimichurri o salsa criolla, o solos, recién salidos de la parrilla. Una de esas recetas clásicas que resumen el espíritu del asado argentino: simple, sabroso y compartido.