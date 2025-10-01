Listo en 5 minutos y con 4 ingredientes: este tiramisú es el postre que no vas a dejar de elegir

La receta de este tiramisú fácil de hacer es la salvación de toda familia que desea un postre rico para pasar un buen momento de reunión.

El tiramisú es uno de los postres estrella en cada parte del mundo aunque también se volvió furor en la Argentina desde hace ya varias décadas. Si bien su textura es la de un pastel frío que se monta en capas, cada país utiliza ingredientes base diferentes para llevar a cabo la preparación.

Cabe aclarar que este postre no es un aperitivo, sino un alimento mucho más potente y con un efecto diferente, ya que cuenta con una gran cantidad de azúcar. En la actualidad, suele presentarse en numerosas versiones, como la hecha con pistacho, pero la original es con bizcochos o galletitas.

El tiramisú en cuestión sirve para compartir con amigos y familia y requiere únicamente de cuatro ingredientes, por lo que destaca gracias a su simplicidad.

Ingredientes 2 yogures cremosos.

1 paquete de galletitas a elección.

Café.

Cacao puro.