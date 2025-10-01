1 de octubre de 2025 - 12:28

Listo en 5 minutos y con 4 ingredientes: este tiramisú es el postre que no vas a dejar de elegir

La receta de este tiramisú fácil de hacer es la salvación de toda familia que desea un postre rico para pasar un buen momento de reunión.

Con pocos ingredientes se puede hacer este postre rendidor.

Con pocos ingredientes se puede hacer este postre rendidor.

Foto:

web
Por Alejo Zanabria

Leé además

listo en 5 minutos: este pan de avena en sarten es ideal para tu desayuno proteico

Listo en 5 minutos: este pan de avena en sartén es ideal para tu desayuno proteico

Por Andrés Aguilera
dieta sin harina: como hacer una tarta de pollo y espinaca para el almuerzo o la cena

Dieta sin harina: cómo hacer una tarta de pollo y espinaca para el almuerzo o la cena

Por Daniela Leiva

Cabe aclarar que este postre no es un aperitivo, sino un alimento mucho más potente y con un efecto diferente, ya que cuenta con una gran cantidad de azúcar. En la actualidad, suele presentarse en numerosas versiones, como la hecha con pistacho, pero la original es con bizcochos o galletitas.

Recetas
Con pocos ingredientes se puede hacer este postre rendidor.

Con pocos ingredientes se puede hacer este postre rendidor.

El tiramisú en cuestión sirve para compartir con amigos y familia y requiere únicamente de cuatro ingredientes, por lo que destaca gracias a su simplicidad.

Ingredientes

  • 2 yogures cremosos.
  • 1 paquete de galletitas a elección.
  • Café.
  • Cacao puro.
Postre
Con pocos ingredientes se puede hacer este postre rendidor.

Con pocos ingredientes se puede hacer este postre rendidor.

Paso a paso para hacer este postre

  1. Hacer un café solo, sin la necesidad de colocarle leche ni azúcar y mezclar bien con las dos unidades de yogur.
  2. Revolver bien hasta que quede una mezcla homogénea.
  3. Para preparar la base del postre, se tiene que hacer otro café solo, y mojar en él una galletita.
  4. Sacar el bizcocho con una cuchara y colocarla en el fondo del recipiente donde se va a armar el tiramisú. Encima de la galleta mojada, lo mejor es poner una buena capa de la mezcla de yogur y café.
  5. Como próximo paso, tenemos que espolvorear por encima un poco de cacao puro. Posteriormente, se debe mojar una nueva galletita en el café y situarla encima de la capa anterior. Se debe repetir el proceso la cantidad de veces que se quiera.
  6. En la última de las capas, es ideal cubrir bien con yogur para que quede todo tapado, poniendo un poco más de cacao en la superficie para decorar y añadirle un toque de sabor extra.
  7. Meter el postre en el freezer durante aproximadamente una hora, sin que se congele del todo.
  8. Para finalizar, solo resta sacarlo y disfrutar con familiares y amigos.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

mezclar te negro con vinagre: por que lo recomiendan para el cabello y como aplicarlo

Mezclar té negro con vinagre: por qué lo recomiendan para el cabello y cómo aplicarlo

Por Daniela Leiva
listo en 5 minutos: este pan de lentejas en sarten es ideal para tus almuerzos saludables

Listo en 5 minutos: este pan de lentejas en sartén es ideal para tus almuerzos saludables

Por Andrés Aguilera
Los ingredientes y pasos de esta receta permiten disfrutar de un flan casero sin horno ni huevos, ideal para quienes buscan alternativas diferentes.

Sin huevos ni horno: receta sin gluten de flan de polenta

Por Lucas Vasquez
Este tipo de recetas son las que mejor vienen para la merienda.

Pepas sin harina ni azúcar: receta saludable para disfrutar en la merienda

Por Alejo Zanabria