30 de septiembre de 2025

Pepas sin harina ni azúcar: receta saludable para disfrutar en la merienda

Esta receta, vegana y sin gluten, se hace con solo cuatro ingredientes y se volvió furor entre los más chicos.



web
Por Alejo Zanabria

El verdadero valor nutricional de esta receta se centra en las semillas que se encuentran en su interior. Por eso, hay que usar un molinillo para molerlas y extraer todos sus beneficios.

Recetas
Ingredientes

  • 1 banana madura.
  • ½ taza de semillas de sésamo.
  • ¼ de taza de coco rallado.
  • 1 cucharadita de mantequilla de maní.


Paso a paso para hacer esta receta

  1. Pisá bien la banana madura en un bol fácil de manipular.
  2. Moler bien las semillas de sésamo hasta obtener una textura fina.
  3. Mezclar la banana con las semillas molidas y el coco rallado.
  4. Dejá reposar unos minutos - por lo menos unos 10- para que la mezcla tome consistencia.
  5. Formá las galletitas y haceles un hueco en el centro.
  6. Llevá al horno a 180 grados por unos 10 minutos, hasta que se doren.
  7. Retirá y dejá enfriar por completo.
  8. Derretí chocolate o cualquier otra cosa que deses para rellenar, con la mantequilla de maní.
  9. Rellená cada galleta con la mezcla y volvé a enfriar.

Estas pepas son la prueba de que se puede disfrutar de un clásico de la merienda. Además, se conservan hasta una semana en la heladera, lo que las convierte en una opción perfecta para tener siempre a mano. Con pocos ingredientes y en muy poco tiempo, vas a poder darte un gusto saludable y lleno de sabor.

