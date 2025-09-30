Pepas sin harina ni azúcar: receta saludable para disfrutar en la merienda

Aunque es atípico, existen recetas de galletas que ayudan a cuidar el peso. Una de esas es la de las pepas que no llevan ni harina, ni azúcar, y logró cautivar a miles de comensales con su versión nutritiva y práctica.
Esta receta, vegana y sin gluten, se hace con solo cuatro ingredientes y se volvió furor entre los más chicos.
El verdadero valor nutricional de esta receta se centra en las semillas que se encuentran en su interior. Por eso, hay que usar un molinillo para molerlas y extraer todos sus beneficios.
Estas pepas son la prueba de que se puede disfrutar de un clásico de la merienda. Además, se conservan hasta una semana en la heladera, lo que las convierte en una opción perfecta para tener siempre a mano. Con pocos ingredientes y en muy poco tiempo, vas a poder darte un gusto saludable y lleno de sabor.