Sin harina ni azúcar: la receta para hacer galletitas de vainilla saludables en pocos minutos

Las galletitas de vainilla son un clásico de la merienda, pero suelen llevar harina refinada y azúcar en exceso. Esta versión saludable utiliza harina de almendras y edulcorante apto para horno, logrando un sabor suave y una textura tierna sin perder la esencia original. Estas recetas fáciles son ideales para quienes buscan alternativas más nutritivas en la cocina diaria.
Estos ingredientes garantizan galletitas sin gluten, sin azúcar y con una base proteica y nutritiva.
El resultado son galletitas doradas, con aroma intenso a vainilla y una textura suave por dentro.
Cocina saludable con sabor clásico
Estas galletitas son perfectas para acompañar el mate, el café o un té a la tarde. Al no llevar harina de trigo ni azúcar, resultan aptas para personas con celiaquía y para quienes cuidan el consumo calórico.
Se pueden enriquecer con chips de chocolate amargo sin azúcar, ralladura de limón o un toque de canela. Una de esas recetas que combinan lo mejor del sabor casero con un enfoque saludable, adaptado a los tiempos actuales.