Sin harina ni azúcar: la receta para hacer galletitas de vainilla saludables en pocos minutos

Las recetas de cocina saludable proponen trucos simples para preparar galletitas de vainilla sin harina ni azúcar, listas en minutos.

Las galletitas de vainilla son un clásico de la merienda, pero suelen llevar harina refinada y azúcar en exceso. Esta versión saludable utiliza harina de almendras y edulcorante apto para horno, logrando un sabor suave y una textura tierna sin perder la esencia original. Estas recetas fáciles son ideales para quienes buscan alternativas más nutritivas en la cocina diaria.

Ingredientes para galletitas saludables de vainilla 1 huevo.

150 g de harina de almendras.

40 g de edulcorante granulado apto para horno (stevia o sucralosa).

2 cucharadas de aceite de coco o girasol.

1 cucharadita de esencia de vainilla.

1 pizca de polvo de hornear sin TACC.

Estos ingredientes garantizan galletitas sin gluten, sin azúcar y con una base proteica y nutritiva.

image Recetas fáciles: paso a paso rápido Batir el huevo con el edulcorante hasta integrar bien.

Agregar el aceite y la esencia de vainilla, mezclando suavemente.

Incorporar la harina de almendras y el polvo de hornear, formando una masa homogénea.

Tomar pequeñas porciones, darles forma de bolitas y aplanarlas en una placa con papel manteca.

Hornear a 180 °C durante 8 a 10 minutos, hasta que estén levemente doradas.

Retirar y dejar enfriar para que tomen consistencia crocante.

El resultado son galletitas doradas, con aroma intenso a vainilla y una textura suave por dentro.

image Cocina saludable con sabor clásico Estas galletitas son perfectas para acompañar el mate, el café o un té a la tarde. Al no llevar harina de trigo ni azúcar, resultan aptas para personas con celiaquía y para quienes cuidan el consumo calórico. Se pueden enriquecer con chips de chocolate amargo sin azúcar, ralladura de limón o un toque de canela. Una de esas recetas que combinan lo mejor del sabor casero con un enfoque saludable, adaptado a los tiempos actuales.