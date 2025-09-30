30 de septiembre de 2025 - 09:00

Sin harina ni azúcar: la receta para hacer galletitas de vainilla saludables en pocos minutos

Las recetas de cocina saludable proponen trucos simples para preparar galletitas de vainilla sin harina ni azúcar, listas en minutos.

Sin harina ni azúcar la receta para hacer galletitas de vainilla saludables en pocos minutos
Por Andrés Aguilera

Las galletitas de vainilla son un clásico de la merienda, pero suelen llevar harina refinada y azúcar en exceso. Esta versión saludable utiliza harina de almendras y edulcorante apto para horno, logrando un sabor suave y una textura tierna sin perder la esencia original. Estas recetas fáciles son ideales para quienes buscan alternativas más nutritivas en la cocina diaria.

Leé además

sin harina: como hacer un delicioso arrollado fresco, saludable y primaveral para compartir

Sin harina: cómo hacer un delicioso arrollado fresco, saludable y primaveral para compartir

Por Daniela Leiva
dieta sin harina: como hacer una tarta de pollo y espinaca para el almuerzo o la cena

Dieta sin harina: cómo hacer una tarta de pollo y espinaca para el almuerzo o la cena

Por Daniela Leiva

Ingredientes para galletitas saludables de vainilla

  • 1 huevo.

  • 150 g de harina de almendras.

  • 40 g de edulcorante granulado apto para horno (stevia o sucralosa).

  • 2 cucharadas de aceite de coco o girasol.

  • 1 cucharadita de esencia de vainilla.

  • 1 pizca de polvo de hornear sin TACC.

Estos ingredientes garantizan galletitas sin gluten, sin azúcar y con una base proteica y nutritiva.

image

Recetas fáciles: paso a paso rápido

  • Batir el huevo con el edulcorante hasta integrar bien.

  • Agregar el aceite y la esencia de vainilla, mezclando suavemente.

  • Incorporar la harina de almendras y el polvo de hornear, formando una masa homogénea.

  • Tomar pequeñas porciones, darles forma de bolitas y aplanarlas en una placa con papel manteca.

  • Hornear a 180 °C durante 8 a 10 minutos, hasta que estén levemente doradas.

  • Retirar y dejar enfriar para que tomen consistencia crocante.

El resultado son galletitas doradas, con aroma intenso a vainilla y una textura suave por dentro.

image

Cocina saludable con sabor clásico

Estas galletitas son perfectas para acompañar el mate, el café o un té a la tarde. Al no llevar harina de trigo ni azúcar, resultan aptas para personas con celiaquía y para quienes cuidan el consumo calórico.

Se pueden enriquecer con chips de chocolate amargo sin azúcar, ralladura de limón o un toque de canela. Una de esas recetas que combinan lo mejor del sabor casero con un enfoque saludable, adaptado a los tiempos actuales.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Esta receta es muy elegida para los que deben llevar el postre a las reuniones.

Sin azúcar, ni harina: cómo hacer las mejores trufas para compartir en el fin de semana

Por Alejo Zanabria
Esta receta dulce es ideal para aquellos que quieren comer rico y saludable.

La receta de una chocotorta saludable que se puede llevar al gimnasio: sin harina, ni azúcar

Por Alejo Zanabria
Cómo manejan los signos del zodíaco el cariño.

El signo que más necesita cariño y el que más evita demostrarlo

Por Ignacio Alvarado
Esta mezcla natural permite que los jeans conserven su calidad original durante un largo tiempo.

Solo 2 ingredientes: el truco para que los jeans para que duren más tiempo y no se destiñan con el tiempo

Por Redacción