30 de septiembre de 2025 - 10:00

El té que calma el dolor de estómago de manera natural y recupera de la resaca

Este alimento tradicional, avalado por la ciencia y lleno de trucos, se consolida como un aliado de la salud para aliviar malestares digestivos.

Por Ignacio Alvarado

La relación entre un alimento natural, la salud digestiva y ciertos trucos de la medicina tradicional ha sido estudiada por la ciencia desde hace décadas. En este contexto, expertos señalan que algunos ingredientes cotidianos poseen efectos calmantes y regeneradores que superan incluso a opciones farmacológicas en cuadros leves.

Numerosas investigaciones publicadas en revistas médicas confirman que las infusiones de origen vegetal contienen compuestos bioactivos capaces de modular la digestión, reducir la inflamación estomacal y promover un equilibrio intestinal más estable. Estos efectos, además, se suman a prácticas preventivas recomendadas por la ciencia moderna para mejorar la salud a través de hábitos simples y accesibles. La clave está en saber qué alimento elegir y cómo incorporarlo en el día a día.

image
El té de jengibre, un clásico que gana protagonismo

El té de jengibre es el gran protagonista cuando hablamos de aliviar el dolor de estómago y favorecer la recuperación tras una resaca. Su raíz contiene gingeroles y shogaoles, compuestos bioactivos con propiedades antiinflamatorias y antioxidantes que, según estudios de la National Library of Medicine, ayudan a reducir las náuseas, los mareos y la inflamación digestiva. Para quienes sufren malestar tras consumir alcohol, este alimento se convierte en un recurso natural de primer nivel.

image
Unos sencillos trucos pueden mejorar aún más sus efectos. Por ejemplo, combinar el té de jengibre con unas gotas de limón potencia la hidratación y la reposición de electrolitos, dos aspectos fundamentales para recuperarse de la resaca. Añadir miel, por su parte, aporta energía rápida y suaviza la mucosa gástrica. La ciencia respalda estos usos como estrategias simples para sostener la salud digestiva y aliviar los síntomas sin recurrir siempre a medicamentos.

Si bien hoy el té de jengibre se popularizó en redes sociales y tendencias de bienestar, su consumo es milenario en Asia, donde se lo utilizaba no solo como alimento, sino como medicina preventiva. En tiempos donde los excesos alimenticios o el alcohol generan malestar, recuperar este tipo de tradiciones es clave. La ciencia contemporánea coincide en que estos gestos cotidianos representan más que simples remedios: son parte de un estilo de vida que promueve la salud integral.

