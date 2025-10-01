No es la yoga, ni las sentadillas: este ejercicio quita años y permite dormir mejor a los adultos mayores

Hacer esta actividad de forma constante puede ser el cambio que necesitan las personas mayores de 60 años para volver a dormir bien.

Que llegue la noche es el momento para descansar y recargar energías. Pero, si bien es natural y necesario, para muchas personas no es tan sencillo como cerrar los ojos. Según la Sociedad Española de Neurología, un 48% de la población adulta no alcanza un sueño de calidad y el 54% duerme menos de las horas recomendadas.

El insomnio es silencioso, pero sus consecuencias no lo son. La solución no pasa ni por medicamentos ni por infusiones milagrosas, sino por algo mucho más accesible: un tipo de ejercicio que puede marcar la diferencia y que cualquiera puede hacer.

Ejercicios Este ejercicio ayuda a conciliar el sueño a personas mayores. web Este es el ejercicio que deberías hacer a diario para dormir bien Lo que realmente deberían estar haciendo las personas mayores que no logran descansar por la noche es entrenamiento de fuerza. Estos son ejercicios simples, adaptables, pero constantes.

Un análisis publicado en Family Medicine and Community Health, tras revisar 24 estudios con más de 2.000 personas mayores con insomnio, concluyó que el entrenamiento de fuerza es el más eficaz para mejorar el sueño. Incluso por encima del ejercicio aeróbico. En cifras: mejoró en 5,75 puntos el Índice Global de Calidad del Sueño de Pittsburgh. El ejercicio aeróbico mejoró 3,76. Y el combinado, 2,54.

Ejercicios Este ejercicio ayuda a conciliar el sueño a personas mayores. web Este tipo de actividad regula el ritmo circadiano, reduce el cortisol (la hormona del estrés), estimula la producción de melatonina y potencia las fases de sueño profundo. Además, ayuda a calmar la ansiedad, mejora el estado de ánimo y reduce síntomas de depresión. Todo esto sin tener que pisar un gimnasio.