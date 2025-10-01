1 de octubre de 2025 - 11:45

No es la yoga, ni las sentadillas: este ejercicio quita años y permite dormir mejor a los adultos mayores

Hacer esta actividad de forma constante puede ser el cambio que necesitan las personas mayores de 60 años para volver a dormir bien.

Este ejercicio ayuda a conciliar el sueño a personas mayores.

Este ejercicio ayuda a conciliar el sueño a personas mayores.

Por Alejo Zanabria

Este ejercicio ayuda a conciliar el sueño a personas mayores.

Este ejercicio ayuda a conciliar el sueño a personas mayores.

Este es el ejercicio que deberías hacer a diario para dormir bien

Lo que realmente deberían estar haciendo las personas mayores que no logran descansar por la noche es entrenamiento de fuerza. Estos son ejercicios simples, adaptables, pero constantes.

Un análisis publicado en Family Medicine and Community Health, tras revisar 24 estudios con más de 2.000 personas mayores con insomnio, concluyó que el entrenamiento de fuerza es el más eficaz para mejorar el sueño. Incluso por encima del ejercicio aeróbico. En cifras: mejoró en 5,75 puntos el Índice Global de Calidad del Sueño de Pittsburgh. El ejercicio aeróbico mejoró 3,76. Y el combinado, 2,54.

Este ejercicio ayuda a conciliar el sueño a personas mayores.

Este ejercicio ayuda a conciliar el sueño a personas mayores.

Este tipo de actividad regula el ritmo circadiano, reduce el cortisol (la hormona del estrés), estimula la producción de melatonina y potencia las fases de sueño profundo. Además, ayuda a calmar la ansiedad, mejora el estado de ánimo y reduce síntomas de depresión. Todo esto sin tener que pisar un gimnasio.

Por otro lado, entrenar con regularidad también ha demostrado reducir la gravedad de trastornos como la apnea obstructiva del sueño, incluso sin una bajada significativa del peso. Mejora el descanso subjetivo y también el funcionamiento diurno: más energía, menos fatiga.

