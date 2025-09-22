Calendario lunar de septiembre 2025: qué días cortarse el pelo para que crezca más rápido

El calendario lunar es mucho más que una guía astronómica para miles de personas en todo el mundo, ya que representa una herramienta de organización de la vida cotidiana que va desde las cosechas hasta el cuidado personal. Entre esas costumbres se encuentra la práctica de cortarse el pelo según la fase de la Luna.

Si bien esta práctica no tiene una base científica comprobada, sigue ganando adeptos por sus resultados percibidos y por la conexión simbólica con los ciclos naturales.

La creencia sostiene que el satélite influye en el crecimiento del cabello de manera similar a como regula las mareas y afecta a las plantas. En este sentido, la Luna llena y la Luna creciente se consideran momentos ideales para favorecer el crecimiento y fortalecer las fibras capilares, por lo que muchas personas planifican sus turnos en la peluquería según lo que marca el calendario lunar de cada mes.

Aunque la ciencia moderna no ha demostrado una relación directa entre los ciclos lunares y el crecimiento del pelo , el hábito persiste como parte del saber popular. Además, para muchos funciona como un ritual de autocuidado : un modo de prestarse atención y conectar con los ritmos de la naturaleza.

Durante septiembre de 2025, la Luna atravesará sus cuatro etapas visibles, cada una con una carga simbólica distinta:

Luna llena: domingo 7 de septiembre.

Cuarto menguante: domingo 14 de septiembre.

Luna nueva: domingo 21 de septiembre.

Cuarto creciente: lunes 29 de septiembre.

Entre todas estas fases, la etapa que más se asocia con el crecimiento del cabello es la de Luna creciente, ya que simboliza expansión, vitalidad y renovación. Por eso, quienes buscan que su pelo crezca más rápido y fuerte suelen elegir estos días para el corte.

corte de pelo

Días recomendados para el corte de pelo

Si tu objetivo es estimular el crecimiento del cabello, los últimos días de septiembre traen fechas específicas marcadas por la influencia lunar. Según el calendario, los días más propicios para sacar turno en la peluquería serán:

Lunes 22 de septiembre

Martes 23 de septiembre

Viernes 26 de septiembre

Estos días coinciden con el inicio de la fase creciente y se consideran los más efectivos para favorecer un crecimiento más rápido y saludable.