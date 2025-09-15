No lo sabías: los 4 errores comunes que descuidan el pelo largo y cómo solucionarlos

La pérdida de brillo, fuerza o volumen en el pelo no siempre es producto de químicos costosos ni de problemas de salud. En la mayoría de los casos se trata de errores de cuidado muy comunes que se repiten en la rutina sin darnos cuenta y que con el tiempo generan un daño acumulado.
Algunas prácticas cotidianas pueden perjudicar la vitalidad del pelo. Al modificarlas por soluciones sencillas, es posible notar cambios en poco tiempo y mejorar la salud capilar sin necesidad de tratamientos agresivos. Conocé cuáles son las fallas más frecuentes y cómo corregirlas.
daños en el pelo
La corrección de algunos errores habituales, logran mejorar de forma visible la calidad del pelo.
Cómo evitar los 4 errores frecuentes al cuidar el pelo
Lavarse el pelo todos los días
Es uno de los errores más comunes, porque el shampoo agresivo y el exceso de limpieza elimina los aceites naturales que protegen el cuero cabelludo y reseca las fibras capilares.
Lo recomendable es usar un producto suave, adaptado al tipo de cabello, y espaciar los lavados entre dos o tres veces por semana.
Uso excesivo de planchitas y secadores
Es otro problema frecuente porque no se mide el nivel de protección térmica. El calor directo provoca quiebre, puntas abiertas y pérdida de brillo.
Para reducir el daño debemos aplicar un protector capilar antes de usar estos aparatos y sobre todo moderar la temperatura.
Cepillar el pelo de manera fuerte
Este hábito se ha normalizado producto del apuro y perjudica , especialmente, cuando está húmedo, ya que genera tirones y roturas.
Una mejor opción es desenredar con un peine de dientes anchos y comenzar desde las puntas hacia arriba.
Atarse el pelo de manera ajustada
Este cuarto error puede causar debilitamiento en la raíz. Por eso es recomendable usar accesorios más suaves como scrunchies de tela.
Estos cambios simples en la rutina de cuidado diario ayudan a reducir el daño acumulado y a mantener un aspecto más saludable y fuerte en el tiempo.
Además de corregir errores, hay cuidados que potencian la salud capilar
- Incorporar mascarillas: para la Academia Americana de Dermatología (AAD), pueden ser hidratantes naturales o comerciales y deben aplicarse una vez por semana. Algunas pueden ser con ingredientes como el aceite de argán, manteca de karité o aloe vera. Aportan suavidad y nutrición a la fibra capilar.
- Una alimentación adecuada: también juega un papel fundamental. Una dieta que aporte proteínas, hierro, zinc y vitamina B contribuye al crecimiento fuerte del cabello. Por eso, pueden incluirse alimentos como pescado, legumbres, frutos secos y verduras de hoja verde para reforzar la producción de queratina.
- Cortarse el pelo cada seis a ocho semanas: ese periodo elimina puntas dañadas y estimula el crecimiento saludable. Además, los dermatólogos también aconsejan proteger el cabello del sol con sombreros o productos con filtro UV, ya que la radiación puede deteriorar las fibras con la misma intensidad que el calor de los artefactos eléctricos.
- Mantener una buena hidratación: beber suficiente agua ayuda a que el cuero cabelludo se mantenga equilibrado y las fibras capilares luzcan más flexibles.
El descuido del pelo largo no siempre se debe a factores externos inevitables, sino a errores simples del día a día que aún pueden corregirse fácilmente. Por eso, es recomendable fijarse en los descuidos y reducirlos con hábitos sencillos y adecuados para sumar hidratación, fuerza y brillo natural.