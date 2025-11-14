Disputa dentro de la familia Tinelli: Guillermina Valdes dio grandes revelaciones sobre sus vínculos

El conflicto familiar que estalló tras el contundente mensaje de Juanita Tinelli salió nuevamente a escena esta semana, cuando Guillermina Valdes habló por primera vez sobre la situación y aportó su propia mirada sobre el presente de Marcelo Tinelli , quien atraviesa un momento de tensión que incluye ausencias laborales, cruces mediáticos y fricciones entre sus hijas.

Valdes intervino el viernes , luego de días en los que el entorno del conductor se manifestó por redes y programas de televisión, y lo hizo mientras avanzaba con los preparativos de su debut en El divorcio del año en el Multiteatro. La actriz explicó cómo está cuidando a su hijo Lorenzo para mantenerlo al margen del escándalo, detalló que no tiene contacto con Cande ni con Juana en medio de esta crisis y describió de qué manera administra el diálogo con su expareja para preservar la estabilidad del niño.

Su testimonio añadió un matiz más íntimo al conflicto , ya que se centró en la dinámica familiar, en la forma en que resguarda a Lolo del ruido público y en la decisión del conductor de mantener silencio mientras se reorganiza tras semanas de desgaste emocional.

Según reconstruyen quienes siguen de cerca la situación, la familia transitó un aumento sostenido de tensión desde el descargo de Juanita, que expuso conflictos latentes y reveló diferencias que venían creciendo puertas adentro.

La actriz se refirió al vínculo con Marcelo Tinelli al señalar: “ Hablamos lo justo y necesario por Lolo y tenemos un re buen diálogo de padres. La prioridad es Lorenzo, cuidarlo, que no esté expuesto en los medios porque es chico todavía”. También aclaró que mantiene al niño alejado del ruido mediático y que en casa evitan pantallas: “ Jugamos a FIFA todo el tiempo . No prendemos redes ni televisores, nada ”.

La delicada situación del conductor

Sobre la situación de Tinelli, decidió no profundizar aunque reconoció que la afectó ver la dimensión del conflicto: “Me duele en torno a cualquier persona que viva una experiencia así. Es mucho estrés. Es un montón”. Cuando se le preguntó por su relación actual con Cande y Juanita, frenó su respuesta con visible incomodidad: “Lo dejo acá; lo dejamos acá, ¿sí?”. Más tarde, al ser consultada por los gestos públicos de distanciamiento de las hijas del conductor, se limitó a expresar: “Me separé del papá y pasaron cosas que no termino de entender, pero está todo bien”.

Marcelo Tinelli Soledad Aquino hizo un descargo para desligarse del conflicto de la familia Tinelli. web

En la última parte de la charla, Valdes también habló sobre Soledad Aquino y Paula Robles. Cuando le preguntaron si la sorprendían los recientes posteos de Aquino dirigidos a Juanita y Paula, respondió: “No sé qué dijo Sole, pero la quiero mucho. A Paula también la quiero y me llevo bien con todos”. La referencia a las exmujeres se volvió relevante porque, horas antes, Candelaria Tinelli había publicado un mensaje en el que insinuó que la relación con las madres de sus hermanos no era armónica y apuntó contra Valdes al subrayar que su madre era “la única ex que no se quedó con nada”.

Ante esto, la actriz aclaró en una entrevista previa: “Nunca hubo división de bienes. Solo compramos un departamento entre los dos. No da para hablar más sobre el tema”.