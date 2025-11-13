No tiene tregua: Marcelo Tinelli recibió un reclamo de 500 mil dólares por parte de un jugador de San Lorenzo

El reclamo generó un enorme revuelo en redes sociales. Esto se suma al duro momento financiero que vive el empresario.

Marcelo Tinelli atraviesa un nuevo conflicto en medio de su dura situación emocional y financiera. El exbasquetbolista Ramón Clemente lo señaló por una deuda de 500 mil dólares y reactivó una tensión que se amplificó en redes sociales y avanzó hacia el fuero laboral argentino sin demoras.

Marcelo Tinelli.jpg El reclamo hacia Marcelo Tinelli El detonante se sumó a un escenario ya alterado por los problemas familiares del conductor y la decisión de poner a la venta su mansión en Punta del Este para afrontar obligaciones económicas. En este caso, el conflicto surgió a partir de la exposición directa de Clemente, quien integró el plantel de San Lorenzo entre 2018 y 2020, etapa en la que Tinelli ocupó primero la vicepresidencia y luego la presidencia del club.

Aquel proceso coincidió con un ciclo de contrataciones internacionales que fortalecieron la estructura deportiva y consolidaron títulos locales e internacionales. Según el jugador, ese período dejó un saldo económico pendiente que nunca fue regularizado.

Marcelo Tinelli Marcelo Tinelli podría ser concursante de Gran Hermano. Web La escalada en redes sociales La escalada pública volvió a instalarse cuando Clemente recurrió otra vez a sus redes para insistir con el reclamo. En su mensaje expresó: “Que alguien le diga a Tinelli que me desbloquee y me pague mi dinero”, dejando a la vista que la relación con el dirigente se deterioró al punto de impedir cualquier contacto directo.

En publicaciones posteriores expuso capturas que mostraban que Tinelli lo había bloqueado y agregó: “Te usan y luego te bloquean. Qué gran hombre de negocios”. No fue la primera vez que apuntó contra él: ya en julio de 2022 había escrito en X: “@cuervotineli pagame mi dinero y deja de quejarte”, señal que indicaba un conflicto latente desde hacía tiempo.