José María Listorti reveló los detalles de su reemplazo a Marcelo Tinelli en Carnaval Stream

Luego de atravesar una delicada situación familiar y emocional, Marcelo Tinelli decidió no participar del stream que conduce.

Jose María Listorti estuvo internado y confesó haber tenido miedo de contraer coronavirus

La elección para que José María Listorti reemplace a Tinelli

El contexto se conoció cuando Listorti habló con Sálvese Quien Pueda y relató cómo recibió el pedido para asumir la conducción: estaba al aire en su programa de radio cuando Fede Hoppe lo contactó para consultarle si podía reemplazar a Tinelli. Comentó que aceptó de inmediato. Luego detalló que, a lo largo del día, se esperaba la reaparición del conductor, aunque finalmente decidió no hacerlo.

Jos&eacute; Mar&iacute;a Listorti reemplazar&aacute; a Marcelo Tinelli en su stream.

José María Listorti reemplazará a Marcelo Tinelli en su stream.

En el intercambio, Listorti señaló que mantuvo comunicaciones directas con Tinelli antes de salir al aire. Puntualizó que la baja se debió a un momento sensible que atraviesa el presentador. Precisó que la mayor preocupación no está vinculada a lo económico. Indicó que el foco está puesto en su familia y que ese lugar emocional dificulta sostener la dinámica propia de un programa donde prima la energía y la diversión. “Él está caído. No viene porque está caído. Es muy difícil hacer un programa cuando no estás bien”, señaló.

La situación, marcada por la ausencia imprevista, reflejó además cómo el equipo debió reorganizar la transmisión, mientras se multiplicaban las especulaciones sobre un eventual regreso de Tinelli durante la jornada.

El vínculo de Moria Casán con el conductor

Mientras este panorama avanzaba, se produjo otro episodio vinculado al conductor en la pantalla de eltrece. Durante la emisión de La Mañana de Moria, Soledad Aquino conversó con Moria Casán sobre su presente personal y el vínculo que mantiene con su exmarido. Aquino afirmó que la relación actual es buena y que mantienen diálogo fluido. “Por supuesto, nos llevamos bárbaro”, expresó ante la consulta sobre si hablaba con él.

En esa continuidad, Moria quiso saber si Aquino había vuelto a formar pareja. Aquino respondió que tuvo relaciones, aunque decidió no convivir. Aseguró que se siente cómoda con su presente.

El intercambio subió un escalón cuando la conductora preguntó por la posibilidad de una reconciliación futura con Tinelli. Aquino sostuvo que no lo considera algo cercano, aunque dejó abierta la puerta a largo plazo. “Nunca lo he pensado. A lo mejor en un tiempo, sí, pero no ahora. Hay familias que siguen juntas viviendo en cuartos separados, como parientes”, señaló.

