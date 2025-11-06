6 de noviembre de 2025 - 16:25

Desesperada súplica de Soledad Aquino a Marcelo Tinelli en medio del conflicto familiar

La ex del conductor, madre de Mica y Cande Tinelli, lanzó un fuerte posteo dedicado a Marcelo en el que hizo público un pedido muy especial para el padre de sus hijas.

Soledad Aquino y MArcelo Tinelli
Los Andes
Redacción Espectáculos

Soledad Aquino sorprendió en las últimas horas con un mensaje público dirigido a Marcelo Tinelli en medio de la crisis familiar que atraviesa el conductor. La ex pareja del empresario decidió expresarse desde su cuenta de Instagram, donde compartió un sentido posteo en el que dejó ver su preocupación por el presente del padre de sus hijas, Micaela y Candelaria.

Creo Marce querido... que esto tiene que tener un fin. Te conozco hace 40 años, toda una vida”, escribió Aquino, en lo que muchos interpretaron como un intento de bajar la tensión en medio de los conflictos que atraviesan los Tinelli.

Marcelo Tinelli y Soledad Aquino

La publicación estuvo acompañada por una foto retro de ambos junto a sus hijas, recordando los años en que la familia estaba unida. Lejos de las declaraciones encendidas que había hecho días atrás, cuando apuntó contra Paula Robles y su hija menor, Juanita Tinelli, Soledad optó por un tono conciliador.

“Deseo que disfrutes, sos un amor y la gente te está haciendo mierda porque hay mucha gente muy muy mala y enferma. Besos, te quiero con mi corazón”, agregó, dejando en evidencia su apoyo al conductor, que atraviesa momentos difíciles tanto en lo personal como en lo mediático.

La ex de Marcelo Tinelli le suplicó al conductor alejarse de la "locura mediática"

En el cierre de su mensaje, Aquino fue aún más directa al expresar su pedido a Tinelli: “Te adoro Marce, salí ya de esta locura mediática, te lo suplico”. La frase conmovió a los seguidores del productor televisivo, quienes llenaron la publicación de comentarios de aliento para ambos.

Entre las respuestas, la más destacada fue la de Candelaria Tinelli, que aprovechó la ocasión para dejar en claro su postura. “La única ex que no se quedó con nada, y aún así lo sigue apoyando. Sos única, mamá”, escribió la influencer, con un mensaje que rápidamente generó repercusión.

Muchos interpretaron sus palabras como una indirecta a Paula Robles y Guillermina Valdés, las otras mujeres importantes en la vida de su padre.

De izquierda a derecha: Mica, Cande y Soledad Aquino (Captura).
De izquierda a derecha: Mica, Cande y Soledad Aquino (Captura).
De izquierda a derecha: Mica, Cande y Soledad Aquino (Captura).
