Marcelo Tinelli rompió el silencio, apuntó contra un dueño de medios y pidió perdón: "Me duele fallar como papá"

Marcelo Tinelli rompió el silencio y salió al cruce en medio de la fuerte crisis familiar que atraviesa. Luego de que trascendieran las versiones sobre el distanciamiento con su hija menor, Juanita Tinelli , y la denuncia que ella presentó por amenazas, el conductor publicó un extenso descargo en su cuenta de X (ex Twitter).

El presentador usó sus redes para hablar del tema que acapara los medios desde hace algunos días y se refirió a su situación personal, a los conflictos internos y a las presiones que asegura estar viviendo.

“Momento muy difícil para mí y para mi familia. Reitero lo que dije el otro día. Los temas familiares los vamos a resolver, no tengo dudas, en forma privada . Con paciencia, charlas, y mucho amor, volveré a unir a esta familia hermosa, que tanto amo. Gracias por todo el apoyo siempre”, comenzó Tinelli, con un mensaje que buscó llevar calma en medio del revuelo.

Si bien evitó mencionar directamente a su hija, sus palabras estuvieron cargadas de referencias al escándalo que rodea a los Tinelli desde hace varios días . En su publicación, el conductor apuntó contra ciertos sectores mediáticos , a los que responsabilizó por la persecución que, según él, sufre su entorno.

“ El acoso y persecución de algunos dueños de medios contra mí y mi familia es increíble. Lamento que colegas y amigos se presten a este juego perverso. Voy a seguir en Carnaval Stream, lugar que amo. Dejen de inventar, que se nota quién les da letra”, escribió.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/cuervotinelli/status/1985758073424617844&partner=&hide_thread=false Hoy me expreso yo. Desde el dolor, la angustia, el miedo, y desde la verdad. Ojalá la justicia argentina resguarde a toda mi familia. Sé que los medios, y más los que este señor compró, van a ser lapidarios conmigo, pero con la verdad se sale. Te amo Juani. Entiendo tu temor

‘ — marcelo tinelli (@cuervotinelli) November 4, 2025

De esa manera, el conductor dejó entrever que la amenaza que recibió Juanita podría tener relación con conflictos vinculados a intereses empresariales y económicos. Tinelli hizo referencia a su situación financiera y negó rotundamente deber dinero a nivel personal.

“El tema de mi deuda es claro. Yo no tengo deudas a nivel personal. La gente que trabaja conmigo hace 25 años, lo hace con mucha felicidad. Problemas financieros en mi empresa hemos tenido y los estamos solucionando. Mientras tanto seguimos dando empleo a mucha gente”, aclaró.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/cuervotinelli/status/1985760045531865222&partner=&hide_thread=false Logró dividir a mi familia. Logró asustarnos. No habla con nosotros. Se muestra “ofendido” y le hace decir a sus empleados que ahora va a ejecutar todos nuestros bienes. Una sola cosa para terminar: Todo el dinero pedido está ingresado al club. — marcelo tinelli (@cuervotinelli) November 4, 2025

Luego, brindó detalles sobre el conflicto judicial que lo involucra y que, según explicó, viene afectando a su familia desde hace tiempo. “En cuanto a la deuda, se habló ayer cualquier cosa. Yo y mi familia, por dinero que pedí y puse en San Lorenzo y de la cual soy uno de los garantes, venimos sufriendo hace 3 años una presión y un acoso judicial de quien compró esa deuda, y quiere embargarnos y sacarnos todo”, sostuvo.

El mensaje continuó con un tono más duro, en el que señaló directamente a una persona a la que vinculó con el manejo de medios de comunicación. “Esta persona, hoy dueño de medios importantes donde últimamente me ‘asesinan’, buscó comprando esa deuda (usurero, como se llamaba en mi pueblo), apretarnos a través de su abogado y sacarnos todo lo que gané trabajando y con esfuerzo. Eso es lo que fastidia a alguno de mis hijos”, agregó.

El dolor de Tinelli por los conflictos familiares

Tinelli, visiblemente afectado por la situación, también se refirió al miedo que asegura sentir tras los episodios de amenazas denunciados por su hija. “La amenaza la puede haber hecho cualquiera, pero lo que escuchó mi hija, fue lo que declaró en la Justicia. Ahora quiero declarar yo, apenas vuelva. Quiero sacarme este miedo, este acoso, esta manera de apretar, a la que nunca estuve expuesto. Hoy me expreso yo. Desde el dolor, la angustia, el miedo, y desde la verdad”, expresó.

El conductor, que en las últimas semanas mantuvo un perfil más bajo, también manifestó su preocupación por la seguridad de su familia. “Ojalá la Justicia argentina resguarde a toda mi familia. Sé que los medios, y más los que este señor compró, van a ser lapidarios conmigo, pero con la verdad se sale.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/cuervotinelli/status/1985763485628690816&partner=&hide_thread=false Y gracias a Guille, Sole y Pau, mis ex mujeres , porque cada una con su posición y su mirada, aunque sea crítica, o favorable , me hacen bien.

SOLO DESEO QUE ESTA FAMILIA HERMOSA ESTÉ SIEMPRE UNIDA Y EN PAZ . Y si a alguno he lastimado con mis actos, les pido disculpas — marcelo tinelli (@cuervotinelli) November 4, 2025

"Te amo Juani. Entiendo tu temor. Estamos amenazados todos. Una amenaza que le llegó a mi hija Juani, a la que amo con locura. Mi familia está asustada por todo lo que viene de esta gente, que compró esa deuda a una mutual rosarina con antecedentes con gente pesada”, concluyó.

El mensaje de Tinelli generó un fuerte impacto entre sus seguidores y volvió a poner en el centro de la escena la compleja situación que atraviesa el conductor, marcada por conflictos familiares, judiciales y mediáticos. Mientras intenta recomponer el vínculo con su hija menor, el presentador asegura que enfrentará las presiones y que confía en que la Justicia pueda actuar para proteger a su entorno.

En medio de las especulaciones y los rumores, Tinelli insistió en su decisión de mantener la unidad familiar y resolver los conflictos lejos del foco público. Con un mensaje que combinó angustia y determinación, el conductor se mostró decidido a enfrentar el momento más delicado de su vida personal y profesional.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/cuervotinelli/status/1985764411634536841&partner=&hide_thread=false AMO A MIS 5 HIJOS. SON LA

RAZÓN DE MI VIDA. Que nada ni nadie nos desuna nunca. Ese es mi deseo. Me duele fallar como papá, si es que alguno lo ha sentido así. Les pedí disculpas a todos y se las pido por acá ,porque el tema ya es público.

Ojalá pronto estemos juntos TODOS — marcelo tinelli (@cuervotinelli) November 4, 2025