Irreconocible: Guillermina Valdés reveló su nuevo look y sorprendió a todos sus seguidores

“Me van a preguntar por Guille toda la vida. Es una linda mujer y estuve muy enamorado”, afirmó el influencer, con una expresión que no buscó evitar el tema, sino abordarlo con honestidad directa. Lejos de la evasión, profundizó aún más: “Siempre que la veo, me encanta verla. Siempre que la veo, algo me llevo, es siempre una enseñanza. Algo siempre me enseña Guille, alguna frase o algo”.