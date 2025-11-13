13 de noviembre de 2025 - 12:07

El dúo mágico de Ainda desembarca en Mendoza con un show acústico

El dúo recorrerá las canciones que marcaron su historia y presentará su nuevo disco, en un encuentro para cantar, emocionarse y dejarse llevar por el magnetismo de una de las bandas más destacadas del indie nacional.

Por Redacción

El próximo domingo 16 de noviembre en oYE bar (Viamonte 5524, Chacras de Coria) , se realizará un evento musical que promete ser tan íntimo como explosivo: la llegada de Ainda. El aclamado dúo de indie-pop nacional, formado por la carismática Esmeralda Escalante y el talentoso Yago Escrivá, aterrizará en la provincia con una propuesta que va directo al corazón.

En esta oportunidad el dúo llega con un formato acústico y ultra-íntimo, lleno de armonías cálidas y las letras confesionales que los convirtieron en un fenómeno. El público mendocino tendrá el privilegio de recorrer los hits que definieron su década de trayectoria y, lo más esperado, vibrar con la presentación de su nuevo material.

Un álbum para enamorarse

Con más de diez años trazando un camino impecable en la escena indie-pop, Ainda se consolidó como el proyecto musical más sensible y consistente de su generación. Su secreto: una fórmula que mezcla lo cool del indie con la emoción pura del pop, creando un universo donde la belleza de lo simple es la estrella.

Pero la verdadera bomba es su más reciente producción, Fuimos Dos. Descrito por ellos mismos como “un álbum para enamorarse”, este trabajo evoca una estética sonora inspirada en los románticos años 70, reflejando el costado más maduro y apasionado de la dupla. El disco ya es un must en las plataformas y cuenta con colaboraciones estelares, reforzando por qué Ainda es la banda más querida de la escena alternativa.

