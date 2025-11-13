13 de noviembre de 2025 - 11:45

"Vergüenza les debería dar": destrozan a un corto argentino sobre Gardel con IA premiado en Japón

La producción, tiene como protagonista a Carlos Gardel, ganó como mejor animación. Sin embargo, en redes sociales destrozaron a los creadores.

Con IA: el corto argentino que ganó un Festival de Cine en Japón pero no le gustó al público nacional.

Con IA: el corto argentino que ganó un Festival de Cine en Japón pero no le gustó al público nacional.

Foto:

gentileza
Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

Un corto animado argentino, producido por la Universidad de Buenos Aires (UBA), ganó un premio a mejor animación en un festival de cine de Japón. Sin embargo, lejos de recibir elogios, en Argentina cuestionaron a sus creadores por usar Inteligencia Artificial: “Vergüenza les debería dar”.

Leé además

estrenos de cine de este 13 de noviembre: de una pelicula de terror coreana al reencuentro con harry potter

Estrenos de cine de este 13 de noviembre: de una película de terror coreana al reencuentro con Harry Potter

Por Redacción Espectáculos
frankenstein estrena en netflix este viernes: una pelicula magistral que desborda de belleza y humanidad

"Frankenstein" estrena en Netflix este viernes: una película magistral que desborda de belleza y humanidad

Por Daniel Arias Fuenzalida

La producción, que intentó homenajear al cantante Carlos Gardel, es la primera obra realizada íntegramente con inteligencia artificial por la UBA y marca un precedente en la integración de esta tecnología al ámbito académico y audiovisual. O al menos eso se difundió el 3 de octubre en su presentación oficial durante el Festival Internacional de Cine de la Universidad de Buenos Aires (FIC.UBA), con entrada libre y gratuita en el Cinépolis de Plaza Houssay.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/CraneoFilms/status/1985760390437916815?s=20&partner=&hide_thread=false

Todo parecía en ascenso cuando el corto fue nominado para el festival japonés que, según la descripción oficial, tiene como objetivo “fomentar la innovación, el diálogo y la diversidad mediante la presentación de colaboraciones creativas entre humanos e IA”.

Las críticas en redes sociales al corto argentino hecho con IA

Sin embargo, pese al galardón internacional, el corto despertó un debate abierto sobre el futuro del arte, los derechos de autor y la creatividad humana. En redes sociales y entre referentes del ámbito audiovisual surgieron fuertes críticas por el uso de IA generativa en una obra que recrea la vida del ícono del tango.

knockouts (1)

“Es un insulto a Gardel”, “Si es IA le quita toda clase de mérito, no hay nada de lo que enorgullecerse acá” y “Nunca pensé ver un audiovisual que dejara a la película de Gaturro como obra de Ghibli en comparación” fueron algunos de los comentarios más suaves sobre el galardón. Otros directamente hicieron analogías escatológicas e insultaron directamente a los creadores.

Mientras algunos, aunque fueron los menos, celebraron la innovación tecnológica, otros cuestionaron la ética detrás de reemplazar procesos artísticos tradicionales por algoritmos.

La historia del corto con IA: un homenaje a Carlos Gardel

La sinopsis oficial describe al corto como “una aventura épica que recorre la vida y obra de Carlos Gardel: de la pobreza al esmoquin, del arrabal a Manhattan. El artista que creó el tango canción, filmó más de una decena de películas y conquistó la Ópera de París y los estudios de Nueva York”.

Embed - El día que me quieras. El viaje de Gardel (Trailer del corto 2025)

Su creador, Matías Mera, es abogado y cofundador de Craneo Films, productora con trayectoria en documentales y videoclips en Latinoamérica.

Desde 2023 lidera una unidad de desarrollo de contenidos animados con IA generativa, posicionándose como uno de los pioneros del país en este tipo de proyectos.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Marcelo Ortega, presidente del clúster Film Andes, Javier Ozollo y Sergio Sánchez, director del Museo Interactivo Audiovisual, abrieron la charla con claves del legado de Film Andes. 

Javier Ozollo presentó su libro "Film Andes, la Hollywood mendocina" en Diario Los Andes

Por Celeste Laciar
estrenos de cine: que peliculas llegan a las salas mendocinas este jueves 6 de noviembre

Estrenos de cine: qué películas llegan a las salas mendocinas este jueves 6 de noviembre

Por Redacción Espectáculos
todo listo para el festival de cine de mar del plata: comienza este jueves con el beso de la mujer arana

Todo listo para el Festival de Cine de Mar del Plata: comienza este jueves con "El beso de la mujer araña"

Por Redacción Espectáculos
La película que llegó a HBO Max, actua y escrita por Camila Sosa Villada.

La película argentina sobre una actriz trans que llegó al streaming: provoca sobre el deseo y la maternidad

Por Redacción Espectáculos