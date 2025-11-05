Javier Ozollo presentó su libro "Film Andes, la Hollywood mendocina" en Diario Los Andes

El martes a las seis en punto, el hall de Diario Los Andes se transformó en sala de memoria viva. Allí, en el marco del ciclo Casa Histórica de Los Andes, Javier Ozollo presentó Film Andes, la Hollywood mendocina (Ediunc), un libro largamente madurado que reconstruye, con rigor y emoción, la aventura cinematográfica que convirtió a Mendoza en un polo de producción a mediados del siglo XX.

Javier Ozollo y su libro sobre el cine en Mendoza: "Los empresarios que hicieron Film Andes fueron muy audaces"

Film Andes, la Hollywood Argentina: el libro de Javier Ozollo será presentado en el hall de diario Los Andes

“Los empresarios que hicieron Film Andes fueron muy audaces”, dijo el autor para sintetizar una tesis que atraviesa la obra: la burguesía vitivinícola eligió el cine —la tecnología de punta de su época— como apuesta de desarrollo, con una lógica empresarial que dialogó de lleno con el consumo masivo.

En un diálogo mano a mano junto a Marcelo Ortega y Sergio Sánchez, Ozollo volvió sobre los orígenes y dejó estampadas escenas que hoy parecen de película. En las inmediaciones de Puente Olive, Film Andes levantó un predio de unas seis hectáreas con talleres, decorados, casitas, un pequeño lago y sala de proyección.

En su libro, el autor plantea un ecosistema técnico y humano pensado “a la Metro”, capaz de rodar con solvencia y producir títulos de llegada popular. Detrás del impulso hubo nombres propios: Arturo Santoni, empresario de lazos con Italia, que recibió el aliento del actor Aldo Fabrizzi para apostar por Mendoza; e Isaac Flichmann, referente bodeguero que ayudó a convencer a inversores de que el séptimo arte era el frente más avanzado del momento.

El libro recorre una cronología que sorprende. La primera proyección local de cine fue el 17 de agosto de 1899, apenas cuatro años después de los Lumière. No tardó en aparecer el primer crítico: el 4 de agosto de 1907, en este mismo diario, firmaba como “Amateur”. Y la primera filmación quedó fechada el 16 de marzo de 1908, frente a la Iglesia San Francisco. Con el correr de las décadas, la ciudad entera se volvió set: el centro y la Plaza Independencia fueron escenario habitual de rodajes, mientras la prensa acompañaba con entusiasmo ese clima de modernidad. “Leí los diarios buscando el marco cultural que hizo posible Film Andes —contó Ozollo—; ahí estaban todas las pistas”.

Film Andes, la Hollywood argentina (22) Atención sostenida en el ciclo Casa Histórica de Los Andes ante los registros inéditos y anécdotas del libro de Ozollo. Walter Caballero / Los Andes

¿Hubo un “cine mendocino”?

La pregunta identitaria atraviesa la presentación. Según el autor, Film Andes no nació como programa cultural sino como empresa económica con ambición de taquilla. Ese sesgo no impidió, sin embargo, que quedaran marcas locales. El catálogo —que Ozollo enumera en 17 largometrajes realizados entre fines de los 40 y la segunda mitad de los 50— ofrece dos hitos cuando se mira la identidad: Rescate de sangre, ambientada en 1810, donde asoman temas propiamente mendocinos (el agua, el comercio con Chile, la vida en los márgenes del Desaguadero); y Álamos talados, sobre libro de Abelardo Arias, última y única en colores. El recorrido incluye, además, Lejos del cielo (rodada en Puente Olive) y menciones tempranas como “Primer amor” (Gustavo Adolfo Bécquer). También hubo juegos de época —el autor recordó El último cowboy, una parodia— y anécdotas de recepción: Victorio “Papi” Stocco, asistente de dirección, recibía cartas del público cada vez que un estreno tocaba fibras populares.

Film Andes, la Hollywood argentina (15) Sala llena y atención sostenida en el ciclo Casa Histórica de Los Andes. Walter Caballero / Los Andes

Ecos internacionales, trenes y Fox en la cordillera

El relato se ensancha cuando aparece el mapa global. En 1952, 20th Century Fox desembarcó para filmar Surcos en el mar, con Enrique Muiño, y dejó escenas en la estación de trenes de Potrerillos. No era casual: Mendoza ofrecía luz, clima y logística para el cine de exteriores, y los trenes abrían y cerraban itinerarios a ambos lados de la cordillera. “Si hoy la épica tecnológica se llama autos eléctricos o IA, en los 40 y 50 se llamaba cine; y aquí se decidió invertir en esa frontera”, resumió Ozollo.

Acta, auge y final: economía manda

La acta fundacional de Film Andes se firmó el 23 de septiembre de 1944. El auge llegó rápido, sostenido por un contexto vitivinícola próspero y una estructura industrial poco común para el interior del país. El final también tiene su explicación: condiciones macroeconómicas adversas y falta de capitales terminaron por apagar la lámpara del estudio. No hay una sola razón estética, insiste el autor, sino la economía marcando el pulso de una aventura que, aun así, dejó paisaje, nombres y oficio en la memoria de la provincia.

Film Andes, la Hollywood argentina (21) Walter Caballero / Los Andes

El archivo de Los Andes, cantera de una historia mayor

La presentación tuvo un momento especial cuando Ozollo agradeció, otra vez, a la hemeroteca de Los Andes. “Toda mi investigación se basa en las secciones culturales entre 1895 y 1960. Nunca encontré una colección tan completa”, dijo. En el libro —publicado por Ediunc, Colección Artes y partes— esa gratitud se traduce en método: prensa, documentos y memoria oral que devuelven a Film Andes su lugar en la historia del cine argentino y, sobre todo, en la identidad cultural mendocina.

Rostros y brindis de una noche cinéfila

El cierre llegó con un brindis de Lamadrid Estate Wines. Entre el público —investigadores, gestores culturales y lectores— se vieron a Norma Cisterna, Gloria Bratschi, Antonio Héctor Sandri (figura histórica de los autocines El Challao y San Rafael), Javier “Pocho” Aciar, Alicia Braverman, Mario Herrera, Tato Moreno, Celia Duek, Juan Carlos Albornoz, Hugo Gascón y María Susana Calise, entre otros. Fue, además de una presentación editorial, una reunión de comunidad: la de quienes creen que el cine también se preserva contando bien su propia historia.

Reviví los momentos más importantes del encuentro a través de la galería de imágenes.

CONV FILMANDES- Foto 2 Norma Cisterna, Gloria Bratschi y Javier Ozollo: amigas del cine y lectura atenta en una presentación que sumó memorias y preguntas. Celeste Laciar/Los Andes

CONV FILMANDES- Foto 3 Antonio Sandri, proyectorista de cine; Javier “Pocho” Aciar y Alicia Braverman, público que aportó anécdotas y datos de época. Celeste Laciar/Los Andes

CONV FILMANDES- Foto 4 - presentación Javier Ozollo en Los Andes Mario Herrera, Tato Moreno, Sergio Sánchez, Javier Ozollo, Celia Duek y Juan Carlos Albornoz: ronda de amigos cinéfilos al cierre. Celeste Laciar/ Los Andes

CONV FILMANDES- Foto 6 Hugo Gascón y María Susana Calise, atentos a cada pasaje histórico de Film Andes. Celeste Laciar/ Los Andes