Estrenos de cine de este 13 de noviembre: de una película de terror coreana al reencuentro con Harry Potter

La cartelera de este jueves 13 de noviembre llega recargada de adrenalina, nostalgia, romance adolescente y osadía narrativa. Desde los confines del horror surcoreano hasta la magia del reencuentro con Harry Potter y el eterno delirio de "The Rocky Horror Picture Show", el abanico de estrenos ofrece experiencias para todos los gustos.

El terror espiritual vuelve con la fuerza del nuevo cine coreano. En esta historia, la hermana Yunia se enfrenta a una entidad demoníaca que ha poseído al joven Hee-jun. Con la ayuda de la hermana Michaela, ambas desafían los límites del bien y el mal mientras el padre Paul, un psiquiatra racionalista, intenta salvar al niño por vías médicas, y el padre Andrea recurre al exorcismo.

"Dos Monjas: Exorcismos prohibidos" ha sido definida como la versión femenina de "The Priests". Un thriller oscuro que combina terror, drama y misterio con el sello característico del cine surcoreano, que -como ya sabemos- pocas veces defrauda.

Edgar Wright dirige "The Running Man", una relectura del clásico distópico de Stephen King (firmado bajo el seudónimo Richard Bachman), protagonizada por Glen Powell. En un futuro cercano dominado por la televisión extrema, un reality show mortal convierte a los concursantes —los “Runners”— en presas humanas. Ben Richards (Powell) se une al juego para salvar a su hija enferma, pero su coraje amenaza con desmoronar el sistema.

Con un elenco que incluye a Josh Brolin, Emilia Jones, Michael Cera y Lee Pace, "El Sobreviviente" es una sátira feroz sobre el entretenimiento, la violencia y la manipulación mediática.

3- “Nada es lo que parece 3”

Los Cuatro Jinetes vuelven a desafiar la lógica y la ley de la gravedad. En esta tercera entrega de la saga dirigida por Ruben Fleischer, los ilusionistas liderados por Jesse Eisenberg y Woody Harrelson regresan junto a nuevos rostros —Rosamund Pike y Morgan Freeman entre ellos— para ejecutar los trucos más ambiciosos de la saga. Más engaños, más giros, más espectáculo: "Now You See Me: Now You Don’t" promete un show de ilusionismo cinematográfico donde, una vez más, la pregunta central es la misma: ¿qué es real cuando todo parece un truco?

4- “Putas”

Provocadora, cruda y profundamente humana, la nueva película de Demian Alexander reúne seis relatos que orbitan alrededor del trabajo sexual. Con un elenco coral encabezado por Esmeralda Mitre, Carlos Belloso, Vanesa González, Roly Serrano, Celeste Muriega y Fabián Vena, "Putas" explora los límites entre deseo y abuso, violencia y ternura, poder y vulnerabilidad. Cada historia —filmada con una estética distinta— compone un mosaico donde el cuerpo es el escenario de luchas y deseos.

5- “Monarcas: El Gran Viaje Mágico”

Animación canadiense-alemana dirigida por Sophie Roy, esta aventura familiar sigue a Patrick, una mariposa de una sola ala que se embarca en una travesía épica junto a una oruga y una mariposa con miedo a volar.

Con las voces originales de Tatiana Maslany y Mena Massoud, "Butterfly Tale" (el título original) combina humor, fantasía y un mensaje esperanzador: que nuestras diferencias no nos separan, sino que nos fortalecen.

6- “Vieja loca”

Coproducción entre España y Argentina, Vieja loca mezcla terror psicológico con humor negro. Pedro accede a cuidar a Alicia (la gran Carmen Maura), la madre de su ex novia, que sufre demencia senil. Pero lo que parecía una noche tranquila se convierte en una pesadilla: la mujer lo confunde con un amante del pasado y lo obliga a revivir crímenes olvidados. Dirigida por el argentino Martín Mauregui.

7- “Amor fuera de tiempo”

Del fenómeno literario de Wattpad al cine: este filme es un romance juvenil que combina pasión y autodescubrimiento. Dirigida por Justin Wu y protagonizada por Siena Agudong y Noah Beck, cuenta la historia de una porrista que sueña con una beca de danza y un quarterback que enfrenta un futuro incierto. Lo que comienza como un cliché adolescente se transforma en una reflexión sobre las elecciones, los miedos y los sueños que definen el paso a la adultez.

8- “Guerra oculta”

Desde Estados Unidos llega este documental dirigido por Alexis Coindreau que desnuda una red internacional de tráfico humano. "Hidden War" (el título original) recorre escenarios de Ucrania, México y Ecuador para mostrar cómo la trata de personas se sostiene bajo la apariencia del progreso. Una mirada necesaria y comprometida sobre la lucha por rescatar a los más vulnerables, que funciona tanto como denuncia como testimonio de coraje.

9- “Harry Potter y el cáliz de fuego” – Reestreno 20° Aniversario

Dos décadas después de su estreno original, el cuarto capítulo de la saga mágica regresa a la pantalla grande. Bajo la dirección de Mike Newell, esta película marcó un punto de inflexión en la historia del joven mago: el primer enfrentamiento directo con Voldemort, el Triwizard Tournament, y la irrupción de Robert Pattinson como Cedric Diggory. Emma Watson, Rupert Grint y Daniel Radcliffe en su etapa más icónica vuelven para recordar a toda una generación por qué Hogwarts sigue siendo el lugar donde la magia nunca termina.

10- “The Rocky Horror Picture Show” – 50 años de culto

Pocas películas han atravesado medio siglo con tanto desenfado (y desenfreno). El clásico de 1975, protagonizado por Tim Curry, Susan Sarandon y Barry Bostwick, vuelve a los cines en una versión restaurada y remasterizada para celebrar su 50° aniversario. "The Rocky Horror Picture Show" no solo rompió tabúes, sino que inventó una forma de ver cine: con participación del público, lentejuelas, erotismo y humor delirante. Una fiesta visual y sonora que sigue viva, irreverente y divertida.