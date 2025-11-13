A qué cirugía se sometió Alejandro Fantino y por qué: "Recuperación larga pero ya no veo la hora..."

El periodista y conductor compartió en sus redes la noticia de que fue intervenido quirúrgicamente para mejorar su calidad de vida.

Alejandro Fantino volvió a mostrarse activo en redes sociales tras someterse a una cirugía programada y llevó tranquilidad a sus seguidores, que se preocuparon al verlo desde una camilla de hospital. Con su habitual tono sereno, el periodista explicó los motivos del procedimiento y compartió detalles sobre su recuperación.

“Listo. En unas horas a casa”, escribió en su cuenta de Instagram junto a una foto donde se lo veía sonriente, recostado en una camilla del sanatorio luego de la intervención a la que se sometió.

La operación a la que se sometió Alejandro Fantino para volver a las canchas De inmediato, aclaró que se trató de una operación que tenía planificada desde hacía tiempo: “Después de años pasé por esta cirugía para reconstruir mi tendón de Aquiles izquierdo”.

Alejandro Fantino y la cirugía de tendón Fantino explicó que la lesión lo había acompañado durante años, pero que finalmente decidió resolverla para recuperar la movilidad y volver a disfrutar del deporte. “Recuperación larga, pero ya no veo la hora de volver a jugar al tenis y disfrutar el placer del deporte”, expresó y de esta manera dejó en claro su entusiasmo por volver a la actividad física una vez que el proceso de rehabilitación avance.

El conductor, de 53 años, se mostró optimista y agradecido por la atención recibida. Minutos después de su primera publicación, compartió una foto junto al equipo médico que lo asistió durante todo el procedimiento. “Gracias”, escribió, acompañado de emojis de corazón y manos en señal de gratitud.